台海恐變全球危機！美示警科技巨頭中國2027年攻台風險、庫克嚇到「睡覺睜一隻眼」

〔財經頻道／綜合報導〕台灣是地緣政治焦點，更是全球科技命脈。外媒最新報導揭露，，美國高階情報官員曾在2023年7月，私下向部分科技業最具影響力的企業高層進行機密簡報，內容涉及中國與台灣情勢的最新評估，與會者據報包括蘋果執行長庫克（Tim Cook）、輝達執行長黃仁勳、超微半導體（AMD）執行長蘇姿丰（Lisa Su）及高通（Qualcomm）執行長艾蒙（Cristiano Amon）等人。

《紐約時報》報導，時任美國中央情報局（CIA）局長的伯恩斯（William Burns），以及時任美國國家情報總監的海恩斯（Avril Haines）於2023年7月，在矽谷的一間安全簡報室進行了一場機密簡報會議，與會者包含庫克、黃仁勳和蘇姿丰，而艾蒙則透過視訊連線參加了會議。

伯恩斯和海恩斯向這些企業高層表示，中國軍力持續擴張，顯示北京方面可能在2027年前具備對台採取行動的能力。儘管美國國防官員過去曾公開提及此一時間點，但本次簡報被認為是首次將最新機密情報直接傳達至企業決策核心。對於營運仰賴先進晶片穩定供應的企業而言，這樣的時間表具有實質意義。

中國可能在本十年內對台灣發動入侵或實施封鎖的預期，在政策圈並非新議題。真正值得關注的是，美國政府明確將此風險直接對最易受衝擊的企業進行說明。

這些情報警示，是整體政策工具的一環，目的在於讓企業意識到，地緣政治風險已從「理論可能」轉變為「需要實際因應的現實」。

台灣目前生產全球約90%的最先進半導體，主要由台積電負責，一旦台灣發生封鎖或軍事衝突事件，全球晶片供應鏈將立即中斷，並對消費電子、AI基礎設施、汽車製造以及國防系統產生連鎖衝擊。

報導並提到，在2023年7月的簡報後，庫克曾向官員表示，他「睡覺時都睜一隻眼」（Sleeps with one eye open、意即對局勢保持高度警惕）。然而，據熟悉內情人士透露，儘管企業高層表達憂慮，包括蘋果在內的美國大型科技公司，並未在短期內顯著加速對美國本土晶片的採購承諾。事實上，由於無法取得足夠客戶支持，英特爾（Intel）與三星（Samsung）甚至失去部分晶片法案（CHIPS）補助資格。

調查同時指出，美國政府內部對於市場誘因不足以有效降低對台灣依賴，感到相當挫折。在美國建立先進製程產能，不僅成本高昂且進度緩慢，即便亞利桑那州與德州的新晶圓廠陸續投產，先進封裝能力仍高度集中於台灣，意味著即使晶片在美國製造，部分關鍵後段製程仍需依賴海外完成。

儘管市場早已理解台海地緣政治風險，但《紐約時報》本次報導的重要性在於，確認了美國情報機構已私下向最受影響的企業高層，明確傳達一個具體的行動時間窗口。然而即便風險認知已提升，供應鏈結構性的調整仍進展有限；一旦台海發生衝突，美國科技企業目前相對保守甚至帶有僥倖的應對態度，恐將帶來深遠且嚴重的後果。

