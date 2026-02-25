中國列20家日企出口管制黑名單 經團聯會長急籲「撤回措施」

中國商務部24日將日本20家企業和機構列入出口管制管控名單，日本經團連會長筒井義信（見圖）同天呼籲撤回相關措施。（路透資料照）



〔即時新聞／綜合報導〕中國商務部24日以涉嫌「參與提升日本軍事實力」為由，將日本20家企業和機構列入出口管制管控名單。對此，日本財經界最重要團體「經濟團體連合會」（經團連）會長筒井義信同天呼籲中國政府撤回相關措施。

被列入出口管控名單的日本企業和機構，包括三菱重工集團旗下公司、防衛大學和日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）等20家，理由是涉嫌幫助日本提升軍事實力。高市早苗政府24日已提出強烈抗議，並要求中方立即撤回措施。

共同社報導，筒井義信24日的例行記者會上，談及中國商務部新設出口管制管控名單一事時稱，「這是針對特定企業的措施，感到極為遺憾。希望予以撤回。」筒井還要求日本政府打破僵局，「展開適當交涉」。

經團連會長被稱為「財經界的總理」，任期通常為2屆4年，攸關日本財經發展。此前，經團連會長幾乎都是製造業出身，現年72歲的筒井是首位來自金融業界的會長。

