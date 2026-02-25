租船每日17萬美元！路透揭「2原因」刺激 油輪運價再飆6年新高

中東的原油出口激增與地緣政治風險升溫，油輪運費飆升至6年來最高水平。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕美伊對峙，中東油輪運費衝上6年以來最高。《路透》報導，從中東運往中國的超大型油輪（VLCC）每日租船費率已突破17萬美元（約新台幣533.6萬元）以上，是自2020年4月以來最高價，原因在於出口量激增及市場避險情緒高漲。

據報導，中東原油出口量推升，加上美國與伊朗可能爆發衝突的風險，進一步推升運費飆高。有鑑於運保費與戰爭風險溢價上升，現今租船公司更有理由要求提高報價，而船東與租家也為了避開可能的荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）威脅，加速提前預定運力。

航運分析公司Kpler數據顯示，今年2月中東的原油出口達到1900萬桶/日，同樣是2020年4月以來最高水準。關鍵之一在於沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國與伊朗領銜出口，印度日益增加對中東原油的需求也推升了運力需求。

分析師指出，供應面也造成結構性壓力。由於老舊油輪轉賣至「影子船隊」從事受制裁原油運輸，導致可合法使用的油輪供應減少，再加上如韓國Sinokor這類業者大量收購VLCC，進一步收緊了市場可用船隻，使油輪運費更易上揚。

