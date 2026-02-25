台積電股價創新高還能買嗎？專家曝關鍵答案

台積電股價狂飆屢創新高。（歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕台積電股價近日不斷狂飆，週二（24日）收在1965元，刷新收盤新高價，在美國上市的台積電ADR（TSM）週二收在385.75美元，同樣寫下收盤新高價，這也讓不少投資人好奇：台積電還能買嗎？國外一名分析師霍根（Catie Hogan）認為，儘管台積電股價已大幅上漲，但公司在AI浪潮推動下，未來仍具備進一步成長空間。

《Motley Fool》報導，Motley Fool 特約股票市場分析師霍根指出，台積電為全球最大的專業晶圓代工廠，市占率約達70%，在AI晶片需求快速升溫帶動下，近5年股價累計漲幅已超過170%，截至23日收盤，台積電ADR股價約落在每股370美元。從估值來看，預估本益比約25倍，PEG（本益成長比）約1.5，仍屬合理區間。

霍根認為，從成長性來看，隨著AI基礎建設投資加速，台積電主要客戶，包括NVIDIA、Apple、AMD、Broadcom以及Google，預計將持續擴大AI相關支出，成為推動台積電長期成長的核心動能。

台積電執行長魏哲家於2026年1月法說會中指出，公司長期營收年複合成長率（CAGR）可望達25%。財報方面，2025年第四季淨營收年增20.5%，毛利成長27.2%，每股盈餘（EPS）更大幅提升35%，展現強勁營運動能。

展望後市，台積電預期2026年需求仍將維持高檔，單季營收甚至有機會達350億美元，顯示AI應用帶動的高效能運算需求仍在快速擴張。

霍根指出，但投資台積電也要關注潛在風險，包括半導體產業本身的循環性波動、技術商品化壓力、國際競爭以及地緣政治不確定性。此外，公司計劃將資本支出提高至560億美元，雖反映對未來需求的信心，但若AI投資熱潮降溫，恐對獲利形成壓力。

值得注意的是，台積電約75%營收來自北美市場，若美國需求轉弱，將對公司營運帶來顯著影響。

整體而言，霍根認為，在AI結構性成長趨勢支撐下，台積電仍具長線投資價值，但短期股價已反映多數利多，後續走勢仍須觀察需求持續性與全球經濟變化。

