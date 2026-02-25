AI熱情重燃！韓股勁揚首度突破6000點大關，日股漲逾700點。（韓聯社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕由於投資人對人工智慧的熱情重燃，美股4大指數週二全面反彈，亞股週三接棒，韓股開高，首度突破6000點大關，而日股亦開高，早盤漲逾700點。

週二華爾街股市收高，由科技股領漲，投資人對人工智慧的熱情重燃，道瓊工業指數上漲370.44點、0.76%，標準普爾500指數上漲0.77%，那斯達克指數則上漲1.04%，費城半導體指數上漲1.45%。

受美股反彈激勵，亞股週三同樂，南韓綜合指數今開盤直接突破6000點大關，以6022.7點開出，漲53.06點或0.88%，指數一度來到6039.18點，漲1.16%，漲高後賣單調節，截至台北時間8點21分，報6009.2點，漲0.66%。

日經225開盤亦大漲，以57695.4點開出，漲374點，指數開高走高，來到58047點，漲726點或1.26%，截至台北時間8點30分，報57984點，漲663點。

