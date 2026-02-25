擁千萬資產卻不能安穩退休？6旬男嘆「1錯誤」 害積蓄快歸零的殘酷真相

擁千萬資產卻不能安穩退休？6旬男揭風光生活的背後殘酷真相。（擷取自社群平台）

〔財經頻道／綜合報導〕許多人希望在退休後能安穩生活，在累積資產上，投資就是方式之一。但專家卻指出，穩定的現金流是支撐穩定退生生活的最佳模式，投資成功可能只是暫時，真正的財富不是帳面資產，倘若隱瞞財務問題將會放大風險，需要與家人坦誠溝通，才是面對不確定性的基礎。

日媒報導，一名62歲的町田先生（化名）在大手製造商擔任業務主管，年收入約750萬日圓，靠著投資將手上3000萬日圓（約新台幣602萬元）資產推升至8000萬日圓（約新台幣1606萬元）。原本他以為，自己已為退休鋪好黃金大道，卻因東京生活水準急速膨脹，加上高槓桿外匯交易（FX）失利，幾乎賠光所有積蓄，短短幾年內跌入現實的深淵。

報導指出，當年町田先生住進東京港區的新建公寓、開著BMW最新款休旅車，與妻女頻繁出國旅遊，其生活宛如成功人士的樣板。在華麗表象之下，風險早已悄悄堆積，原因竟是他在一次次投資獲利中產生「自己擁有天賦」的錯覺。

52歲時，他的手上存款約3000萬日圓，之後開始接觸外匯市場，初期每月投入約10萬日圓（約新台幣2萬元），沒想到獲利節節攀升，交易金額與槓桿也隨之放大。在55歲那年，手上資產已突破8000萬日圓。

町田先生直言，投資成功逐漸成為填補他的自尊與虛榮心的工具。

之後，他開始將投資獲利視為「穩定收入」，包括房貸、管理費、車輛保養、奢華旅遊與日常開銷快速累積，每月支出飆破100萬日圓（約新台幣20萬元）。而薪水無法負擔的部分，就從FX帳戶提款填補，直到市場開始逆轉，他的投資績效下滑，但仍不願承認現實。

4年間，他的資產已縮水至2000萬日圓（約新台幣401萬元），眼看60歲將至、再雇用制度薪資大減，他決定賣掉公寓改住租屋，以降低固定支出。幸運的是，因東京港區房價上漲，賣屋後扣除貸款仍剩約3500萬日圓（約新台幣703萬元），加上2000萬日圓退休金與FX帳戶資金，總額達7500萬日圓（約新台幣1506萬元）。

目前手上的資產本是保守配置、穩定退休的起點，卻成為町田先生最後一次豪賭的籌碼。他選擇高槓桿交易，希望「一次翻本」，但在短短數月內就虧損了7000萬日圓（約新台幣1406萬元），只能被迫停損，公寓賣屋資金與退休金幾乎全數蒸發，只剩約500萬日圓（約新台幣100萬元）。

專家指出，町田先生的失敗並非單純技術問題，而是心理陷阱的連鎖反應，包括過度自信、沉沒成本效應、不願停損，以及選擇性相信有利資訊。

最終，他向家人坦白一切。如今，夫妻決定重新來過。町田先生賣掉BMW，改搭電車通勤，妻子外出兼職打工，目標將家庭每月基本生活費壓低至25萬日圓（約新台幣5萬元），女兒申請助學貸款完成學業，最後剩餘的500萬日圓，成為家庭財務最後的安全墊。

