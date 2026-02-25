不想燒錢修車！數據揭「極低故障率」 中古電動車真正王者竟是「它」

英國1000起維修索賠案例揭示，二手電動車中的真正贏家是日產Leaf。（擷取自社群平台）

〔財經頻道／綜合報導〕汽車維修頻繁，不但耗費時間也傷荷包，若不想燒錢養車，實際維修紀錄的長期表現就很重要，而汽車故障率數據成為參考指標。日媒報導，英國一項涵蓋1000起維修索賠案例的最新調查，揭示了中古電動車市場的真正贏家，答案結果竟出乎市場意料。

據報導，英國保固公司Warranty Solutions Group（WSG）統計2025年約1000起維修索賠案例，評估中古電動車品質。結果顯示，在眾多品牌之中，日產（Nissan） Leaf以1.52%的極低的維修申請率脫穎而出，成為可靠性排名第一的車款，為正在觀望中古EV的消費者提供了關鍵參考。

日產Leaf的維修申請率僅1.52%，遠低於其他車型，平均維修費用為818英鎊（約新台幣3萬4638元），且前3大故障集中在車道輔助攝影機、避震器與方向盤按鍵開關，維修範圍相對有限，也並未涉及重大動力或電池問題。

英國日產製造公司總經理泰勒（James Taylor）表示，這份研究基於真實客戶維修回饋，證明Leaf長期以來的穩定表現。他指出，對於首次接觸EV或仍在觀望的消費者而言，可靠性的數據能帶來極大安心感。

排名第二的是奧迪E-Tron，維修申請率3.23%，平均維修費用570英鎊（約新台幣2.4萬元），為所有車型中最低。第3-5名依序為佛賀汽車Vauxhall Corsa EV（4.76%）、福特 Mustang Mach-E（5.26%）以及特斯拉Model 3（6%）。

值得注意的是，Mustang Mach-E的平均維修費高達約45萬日圓（約新台幣9萬元），顯示其零件供應與維修複雜度對車主造成明顯負擔。

至於特斯拉，其他車款如Model S則高達38.46%、Model X則為23.53%。報告指出，這些高價品牌在中古階段面臨更高故障率，說明高端科技與複雜整合系統未必能轉化為長期穩定性。

研究指出，多數維修問題並非來自電池本體，而是懸吊系統、熱管理與輔助裝置，最常見的故障為防傾桿連桿（占9.52%），平均維修費約5.8萬日圓（約新台幣1.1萬元）。此外，冷氣壓縮機故障則占4.76%，平均維修費高達約26萬日圓（約新台幣5.2萬元），原因在於車內空調與電池熱管理系統高度整合，一旦出問題維修成本顯著升高。

WSG營運總監Martin Binny指出，雖然EV可動零件較少，但實際情況比「維修便宜」的說法更複雜。部分車型確實穩定，但高階車款若發生問題，特別是涉及電子與熱管理系統，修理費往往迅速攀升。

