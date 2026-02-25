未來不需要律師了？她用AI「低成本合約」做法律服務 吸金程度好嚇人

AI浪潮席捲各產業，法律服務也正迎來結構性變革。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕AI浪潮席捲各產業，法律服務也正迎來結構性變革。美國一名年僅30歲的律師助理布朗（Logan Brown），毅然決然地離開律師事務所，投身創業行業，創立AI法律新創公司 Soxton，主打「AI生成、律師審核」模式，以低成本、高效率切入市場，短短時間內已吸引超過300家新創公司使用，並成功募資250萬美元（約789.8萬元新台幣），成為AI法律服務領域備受矚目的新星。

美國財經雜誌《企業家》（Entrepreneur）報導，Soxton鎖定新創企業在早期最常面臨的法律問題：成本高、流程慢、門檻高。不同於傳統律所按時計費與冗長流程，Soxton採固定收費模式，每份經律師審核的客製化合約僅收費100美元（約3159元新台幣），大幅降低新創企業在創業初期面臨的法律負擔。

在服務流程上，Soxton先由AI生成法律文件初稿，再交由專業律師審核修正，兼顧效率與風險控管。布朗指出，現階段AI仍無法完全取代律師，「但結合人類專業，能讓法律服務變得更快、更可負擔」。

布朗畢業於哈佛法學院，並曾任職矽谷知名律所 Cooley擔任律師助理，在 Cooley 任職期間，她協助超過50位創辦人進行公司設立、募資與營運法務。她觀察到，許多新創企業因預算有限，往往延後甚至忽略法律規劃，會等到有足夠資金才處理法律問題，此舉導致後續付出更高成本來修正錯誤，這也成為她創業的關鍵動機。

2025年，當年30歲的布朗毅然辭去高薪的律所職位，投入創業。她坦言，這是一個高風險決定，但AI技術的成熟與市場需求的明確，讓她選擇「直接行動」。

布朗將Soxton的核心目標，設立為一間專為新創公司打造的AI法律服務平台，主打快速、自動化且低成本的法律支援。

目前Soxton仍處於低調營運階段，採邀請制與口碑推薦拓展客戶，但用戶數已快速成長。自2025年5月創立以來，Soxton 已募資250萬美元，團隊規模也同步擴張至4名全職員工與20多名外部合作人員，已有超過300家新創企業使用服務，其運作流程相當簡單：創辦人先與團隊討論需求後，交由AI生成文件初稿，最後再由人類律師審核。

布朗指出，相較於直接使用 ChatGPT，Soxton 的優勢在於加入人類律師把關：「AI目前還不足以成為唯一法律意見來源，我們所有AI生成內容都會經過律師審核。」

儘管創業後工時大幅增加，布朗每週工作時數甚至超過100小時，但她表示，這份投入並非犧牲，「我希望每個人都能像我一樣，對自己的工作充滿熱情」。

展望未來10年，布朗預期AI將重塑整個法律產業結構，「未來，公司在創立初期就能更容易取得法律支援，而不是等到問題發生才處理。」

Soxton是個專為新創公司打造的AI法律服務平台，主打快速、自動化且低成本的法律支援。（圖擷取自官網）

