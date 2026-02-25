美中貿易額落差1120億美元 恐有4分之1中國商品逃掉關稅

美中公佈的貿易額數據出現1120億美元的差距，代表中國運往美國的商品可能多達4分之1逃過關稅。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕貿易數據顯示，去年中國對外申報的出口額與美國海關公布的實際進口總額，兩者數據出現創紀錄1120億美元（約新台幣3.53兆元）的差距，代表去年中國運往美國的商品當中，多達4分之1的貨物逃過了關稅。

《彭博》報導，儘管多年以來關稅規避一直是令美國政府頭痛的問題，但如今的差距遠遠超過川普第1任期內出現的異常情況。美國聯準會（Fed）當時研究發現，這類差距當中有將近3分之2源自於關稅規避，儘管其他因素，例如中國退稅政策等，也導致了申報不實。

自川普第一次發起貿易戰以來，貿易壁壘不斷擴大，隨著他提高關稅的行動，也催生出一個利用各種運輸手段來規避關稅的地下經濟體系。這些策略令人懷疑，川普代表性的經濟政策是否能兌現振興美國製造業的承諾。

《彭博》訪問了十幾名業主、貨運商、貿易官員和前海關人員，他們都對關稅詐欺激增至歷史新高發出警告。在中國咄咄逼人的物流策略和百年來最高的關稅政策推動下，這種涉嫌逃稅的行為，不僅阻礙了川普的貿易議程，也間接懲罰了那些遵守規定的企業。

美國一名割草機公司總裁克爾西（Michael Kersey）表示，對於業主而言逃漏稅比關稅本身要糟糕得許多。他20年前就開始將生產外包給中國，過去1年裡，他為了將這些貨物運送到美國，支付的費用高達總成本的45％。克爾西指出，關稅只是做生意的成本，逃漏稅才是真正造成巨大損失的。

據報導，大量的廣告透過WhatsApp和電子郵件發送，承諾一項令人難以置信的交易，有些廣告承諾從中國到美國的運費低至每公斤0.70美元含稅。一些公司甚至明確表示，願意「分擔關稅風險」，聲稱客戶已節省40到50％的成本。

數位物流平台Flexport執行長彼得森（Ryan Petersen）直言，製成品的關稅是依照價值而不是重量計算，這顯然是詐欺，他們的做法簡直太惡劣。Flexport和其他公司已就大量針對難以支付關稅、難以保持競爭力美企的優惠活動向華府發出警告。

規避關稅的一種方法是採用「完稅後交貨（Delivered Duty Paid）」的機制，在這種機制下，海外賣家負責一切事宜，從運輸、清關以及關稅。雖然DDP機制本身並未構成詐欺，真正違法的行為在於，負責貨物清關的人員故意少報貨物價值，或是以其他方式錯誤分類，以獲得優惠的關稅稅率，買家未必會知道這種行為違法。

不法分子會將這種手段搭配空殼公司或以非居民實體作為進口報關人，如果當局最終上門調查，往往會發現登記的地址或電話號碼是假的，實際上屬於一家早已倒閉的空殼公司。由於當局受制於管轄範圍和權限，無法追查一夜消失的空殼公司，也無法輕易追捕在中國活動的犯罪者，最終只能追究美企的違規行為，讓旨在保護美國公司的關稅，反而成為對美企造成傷害的工具。

針對報導，美國海關與邊境保護局（CBP）聲明表示，當局已經意識到這類情況，並加強針對在中國、香港和其他國家註冊公司相關登記進口商的執法力道。

