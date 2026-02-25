美官員曝：禁令鬆綁至今 輝達仍未向中國出口任何H200晶片

美官員表示，禁令鬆綁至今，達仍未向中國出售任何H200晶片。（圖擷自輝達官網）

〔財經頻道／綜合報導〕美國商務部官員週二（24日）表示，儘管美國總統川普（Donald Trump）決定允許輝達（NVIDIA）向世界第2大經濟體中國出口AI處理器，但過去這兩個月來，輝達仍未向中國出售任何H200晶片。

綜合外媒報導，美國商務部負責出口執法的助理部長彼得斯（David Peters）週二在眾議院外交事務委員會作證時表示，美國正在加強打擊用於AI的先進半導體走私活動。被問到關於目前有多少H200晶片獲准銷往中國的問題時，彼得斯表示，據了解，到目前為止還沒有。

雖然彼得斯並未直接參與許可批准流程，但他的發言讓外界得以了解美國商務部工業與安全局（Bureau of Industry and Security）的運作情況，該局負責監管敏感技術出口所需的審查流程。

彼得斯發表相關證詞之際，投資人正密切關注市場，輝達將於週三（25日）發佈財報，屆時可能會概述該公司在重新進入利潤豐厚的中國市場方面取得的進展。

川普在去年12月採取行動，允許輝達向部份中國客戶出售H200晶片，但美國商務部在1月公佈的正是規則中，對相關流程施加了條件，使批准變得更加困難。目前，由於流程中設置的限制措施，晶片的出貨仍停滯不前。

彼得斯也被問到關於晶片走私到中國的問題，《路透》近日報導稱，中國AI新創公司DeepSeek使用了輝達最先進的Blackwell來訓練他們最新的AI模型，這很可能違反美國的出口管制規範。對此，彼得斯表示，晶片走私活動確實存在，當局正在積極解決這一問題，這是執法工作的重點。

