無懸念！全球記憶體晶片漲價將貫穿2026年 「這國」成關鍵勝負手

〔財經頻道／綜合報導〕全球儲存巨頭SK海力士揭露，目前DRAM（動態隨機存取記憶體）與NAND（快閃記憶體）庫存僅夠維持約4週，全球記憶體晶片漲價將貫穿2026年已成定局，在HBM、DDR5等高階產品持續供不應求，本輪景氣週期可望延續至2027年，然在長江儲存、長鑫科技等中國儲存企業加速突破，產能可望於2026至2027年集中釋放，成為左右全球儲存格局的關鍵「勝負手」。

中媒報導， 2026年馬年春節剛過，全球儲存巨頭SK海力士的最新發聲，讓全球儲存市場的漲價潮再度升溫。

「記憶體晶片繼續漲價是板上釘釘的事，今年可能會迎來價格最高點。」中國某國產記憶體晶片公司相關人士對記者表示，儲存價格上漲核心週期將持續至2026年底，產業高景氣度則至少延續至2027年；在AI帶動下，HBM賽道要到2028年初才可能迎來價格轉折點。

平安證券電子團隊認為，目前產業正面臨關鍵升級節點，海外CSP（雲端運算廠商）不斷加碼AI基礎設施建設，AI訓練與推理規模擴大帶來絕對出貨量的成長；HBM、企業級SSD等高技術含量產品佔比提升，拉高了平均售價。考慮到目前AI持續高景氣，本輪儲存週期的強度和持續性有望超過上一輪。

AI浪潮引發的全球記憶體晶片供應短缺，不僅引發產品持續漲價，還有望改變數十年來由美日韓國廠商主導的全球供應鏈格局。

據報道，由於消費級記憶體晶片持續漲價、供應緊張，為應對成本壓力，個人電腦（PC）製造商惠普、戴爾、宏碁與華碩等，正考慮在其產品中採用中國晶片製造商生產的記憶體晶片。

儘管存在著認證週期長及不確定性等因素，但這被業界視為一個積極信號，意味著中國儲存晶片廠商正迎來融入全球產業供應鏈的難得機遇，將從「備選項」走向「可選項」。

經過多年發展，中國儲存產業已形成以長鑫科技DRAM、長江儲存NAND Flash為大容量儲存晶片龍頭，以東芯股份利基型儲存、北京君正SRAM（靜態隨機存取記憶體）儲存、兆易創新及普冉股份等中小容量快閃記憶體為補充的產業格局。

業界普遍預測，在資本市場的加持下，中國記憶體晶片產能預計在2026年下半年至2027年逐步釋放，屆時將有效緩解全球儲存供給緊張局面，推動儲存價格趨穩甚至回落，成為本輪全球儲存晶片漲價潮的「勝負手」。

