「耐超、實用又保值」！退休前必買5款SUV

「耐超、實用還保值」！退休前必買5款SUV。（業者提供，示意圖）

〔財經頻道／綜合報導〕退休之際，選擇合適的車輛至關重要，無論是旅行、接送孫輩，或是追求整體舒適性，SUV都是絕佳選擇，汽車專家表示，理想的SUV應該兼具性能、實用性、可靠性和長期價值，而Lexus RX、BMW iX、寶士GLE等5款SUV，是退休前必買。

《gobankingrates》報導，專家表示，在邁入人生新篇章之際，以下5款SUV值得您在退休前考慮購買。

Lexus RX：混合動力車可靠性

Lexus（凌志）以其可靠性著稱，因為它採用了許多同級別車型的通用零件，因此是一個明智的選擇。此外，它還擁有許多有趣的配置，駕駛體驗十分平順。

「這款車維護起來很簡單，因為它採用了人性化的技術，並且配備了混合動力系統，從而降低了退休後的費用，」德國汽車倉庫老闆蓋爾芬德說。

Mercedes-Benz GLE：為退休人士打造的豪華舒適駕駛體驗

賓士GLE也是一個不錯的選擇，它擁有時尚優雅的設計和智慧功能。汽車專家、 EVhype創始人迪倫表示，「憑藉其時尚的外觀、高科技配置以及如同移動度假般的舒適座艙，這款SUV堪稱同級別車型中最美觀、最精緻的車型之一」，對於那些不希望日常出行過於奢華，但又渴望長途旅行的退休人士來說，這款SUV堪稱完美之選。

BMW iX：為電動車轉型者提供靜謐、未來感十足的舒適體驗

BMW iX 是1款突破性的純電動 SUV，為2026 年帶來了令人興奮的新功能，迪倫表示，您正在尋找1膽前衛、面向未來的車型，那麼BMW iX 電動 SUV 或許正合您意」，它安靜、迅捷，並配備了眾多酷炫科技，於希望過渡到電動車的退休人士來說，這是１舒適又便捷的理想之選。

Volvo XC90：適合多代家庭旅行的安全性與空間

蓋爾凡德表示，「VolvoXC90之所以脫穎而出，是因為它擁有精美的斯堪的納維亞內飾設計、卓越的安全性能以及實用的三排座椅佈局」，且其插電式混合動力系統使其既高效又寬敞，非常適合家庭長途旅行。

Audi Q7：兼具科技感與日常實用性的豪華座駕

Audi Q7 兼具實用性、智慧科技、安全性能和舒適性，對於優先考慮豪華而可靠的 SUV 的退休人士來說，它是一個不錯的選擇。

「Audi Q7 對於需要空間和靈活性的退休人士來說是一個不錯的選擇，因為它提供三排座椅、Quattro 全時四輪驅動系統以及現代化的內飾，從而營造出舒適的駕駛體驗，」蓋爾凡德說。

