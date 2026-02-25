擁800萬存款爽退！半年後重返職場 揭高管淪時薪管理員不悔心路。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕擁有4000萬日圓（約新台幣800萬）資產和每月20萬日圓（約新台幣4萬）房租收入的69歲重津樂夫（化名）本應經濟富裕，然而，退休半年後，他卻覺得自己在家庭中無所適從，妻子也對他視若無物，這讓他十分苦惱，於是在家附近找了一份時薪1400日元（約新台幣280元）公寓管理員工作，雖然一開始擔心會被以前的下屬撞見，然而真正開始工作後，聽到住戶說，謝謝你把這裡打掃這麼乾淨，這種他人的感激之情，和輕鬆的責任感，是「金價買不到的價值」，這不僅讓他樂於重返職場，同時也尋找到人生意義。

日媒報導，重津苦笑說：「退休後，我本想好好享受來之不易的自由。但6個月後，我妻子就開始抱怨：『親愛的，你老是坐著，我就沒法吸塵了。去圖書館吧。』」

重津曾在1家大型貿易公司擔任多年高階主管，包括退休金和工作積蓄在內，他的資產總額約4000萬日圓。他在東京還擁有1棟公寓大樓，每月租金收入約20萬日圓，加上股票分紅，他完全不需要工作。

然而，重津每週３天在離家不遠的公寓擔任兼職管理員。他的時薪是1400日圓，與他之前的年薪相比，簡直是九牛一毛。不過，重津之所以選擇這份工作，是因為他深切感受到了網路上一些建議帖中提到的退休男性普遍存在的「無所適從」的感受。

重津指出，以前上班的時候，我的日程安排精確到分鐘，所以從來沒意識到空閒時間有多麼難熬。我感覺自己在家無處安身。我和妻子的關係也越來越緊張，我擔心如果繼續這樣下去，情況會變得更糟。

起初，他的自尊心作祟，擔心「如果以前的下屬看到我做了一個意想不到的管理員？」然而，真正開始做管理員「我以前管理著數千萬日圓的預算，總是擔心專案的成敗。但現在，我每天的工作就是更換公共區域的燈泡，和住戶們打招呼。聽到有人說『謝謝你一直把這裡打掃得這麼乾淨』，這種感覺和談成一筆生意完全不同。」

最讓他驚訝的是，這份工作責任如此輕鬆，卻讓他感到如此舒適。此外，這份工作也為他帶來了顯著的健康益處。 他進一步指出，如果我只是在家看電視，１天只能走幾百步，但如果我做管理員，１天能走將近１萬步。我現在的工作方式很自由，對我來說是保持健康、融入社會的最佳途徑。我每小時1400日圓的工資與其說是為了賺點零用錢，不如說是為了保持健康，他現在成為身體的兼職工作。

