美股收盤》AMD飆逾8％！道瓊彈370點 台積電ADR漲4.25％

週二美股上漲。（路透）

〔即時新聞／綜合報導〕週二華爾街股市收高，由科技股領漲，投資人對人工智慧的熱情重燃，道瓊工業指數上漲370.44點、0.76%，標準普爾500指數上漲0.77%，那斯達克指數則上漲1.04%，費城半導體指數上漲1.45%，台積電ADR勁揚4.25%，收在385.75美元。

綜合外媒報導，最近幾週，關於人工智慧可能對各行業產生影響的猜測，引發股市劇烈波動，週一美股暴跌是這些不確定性下的最新例證之一。Meta週二宣布與AMD合作，根據協議，AMD將向Meta供應總計6吉瓦（Gigawatt）運算能力的晶片，此外，Meta也將透過認股權證投資AMD，最多可持有1.6億股AMD股票。Meta週二上漲0.32%，AMD暴漲8.77%。

請繼續往下閱讀...

其他大型科技股如輝達上漲0.68%，英特爾漲5.71%，微軟漲1.18%，亞馬遜漲1.60%，蘋果漲2.24%，Alphabet跌0.25%，特斯拉漲2.39%。

貨幣政策制定者就人工智慧對勞動市場的潛在影響也發表看法。聯準會理事麗莎·庫克表示，這項技術可能會導致失業率上升，而聯準會理事克里斯多福·沃勒則表示，他預計人工智慧不會擾亂勞動市場。

道瓊工業指數上漲370.44點或0.76%，收49174.50點。

那斯達克指數上漲236.41點或1.04%，收22863.68點。

S&P 500指數上漲52.32點或0.77%，收6890.07點。

費城半導體指數上漲118.89點或1.45%，收8332.34點。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法