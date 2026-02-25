日媒揭開工必做「高效率整理術」！MUJI這款收納成日本上班族救星

日本達人提出整理辦公室桌面目的並非單純追求整齊美觀，而是透過制度化管理，縮短準備時間、提升決策速度，無印良品推出的鋼製收納系列，順勢成為日本上班族收納桌面的利器。（業者提供）

〔記者邱巧貞／台北報導〕年假結束、正式開工後，除了收心，更要面對休假期間累積的大量待辦事項。若想在短時間內提升工作效率，日本媒體指出，「整理辦公室桌面」往往是一項被低估卻關鍵的起點。

日本媒體《PRESIDENT Online》曾以〈「工作能力差的人」看桌面就一清二楚……豐田流「讓工作事半功倍」的整理秘訣〉為題報導指出，許多企業員工每天平均會浪費約20至30分鐘在「找東西」這件事上。若以一年計算，累積時間可能高達80小時，等同於整整10個工作天的生產力在無形中被消耗。

文章作者、中小企業診斷士森琢也指出，在豐田集團（Toyota）內部，這類時間浪費被視為一種「勞務成本」，因此對於「整理」與「整頓」的定義，與一般將「收納＝整齊」畫上等號的觀念截然不同。

其中，「整理」指的是區分需要與不需要，並果斷丟棄不必要物品；「整頓」則是讓需要的物品能被任何人在第一時間立即取用。換言之，若只是將文件整齊堆進抽屜，卻反而增加取用時間，在豐田的觀點中僅屬於「排整齊」，並非真正能提升效率的整頓。

另一方面，「不丟東西」本身其實也是一種決策成本。當員工反覆思考「未來可能會用到」時，這段猶豫過程已在無形中拖慢工作判斷速度，進而影響整體作業效率。

報導也指出，多數日本企業在開工之際，往往會要求員工進行一系列整理動作，包括清空桌面文件、重新分類資料、丟棄不必要的紙本文件，以及整理電腦數位桌面。其背後目的並非追求視覺上的整齊美觀，而是透過制度化管理，縮短準備時間、提升決策速度，並降低工作切換成本。

在實際工作場域中，乾淨且分區明確的桌面，也被證實有助於提升專注力。整頓的關鍵在於落實「定位置、定容、定量」三大原則，例如：建立視覺化標誌，同時善用立體空間管理，桌面僅保留當下處理中的文件，其餘資料則透過層架或牆面系統收納，避免文件堆疊導致底層資料被遺忘，而壓縮搜尋與準備時間。

在日本，無印良品（MUJI）推出的鋼製收納系列深受上班族青睞，其透過簡約結構與穩定材質，協助使用者建立可快速辨識與取用的工作環境。其中，「鋼製分隔板（2分隔）」（690元），以堅固鋼材製成，具備穩定重量，可支撐書籍、文件或筆記型電腦，有助於桌面區域劃分，避免資料堆疊造成視覺干擾與搜尋困難。

「鋼製掀蓋式電源插座收納盒」（490元），則可收納延長線與插座，避免線材外露導致桌面凌亂，底部設有通風口協助散熱，上下開口亦利於整線與使用安全；而「鋼製螢幕置物架（附抽屜／寬型）」（1790元），採一體成型鋼板設計，支架下方可收納鍵盤與滑鼠等設備，抽屜則能整理文具與線材，讓桌面僅保留當下處理文件，降低工作切換時的干擾。

