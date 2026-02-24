Meta達成入股超微10％協議 斥資逾1千億美元採購AI晶片

Meta斥資逾1000億美元採購超微AI晶片。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕Meta與超微達成協議，將今年下半年開始，以超微處理器為基礎，部署規模6吉瓦的資料中心。華爾街日報估計該交易規模超過1000億美元，堪稱是這家晶片製造商，在追趕輝達的努力上一記重大勝利。美股24日開盤後，超微股價漲逾7%。

Meta 24日表示，這項為期5年的協議，包含AI資料中心佈署6吉瓦的超微圖形處理器（GPU），以及使用AI優化的中央處理器（CPU）。搭載MI450 GPU的超微Helios機櫃伺服器，將於今年下半年開始出貨。

超微執行長蘇姿丰聲明說，該公司正交付「使Meta工作負載最佳化的高效能、高能源效率的基礎設施，以加速業界規模最大的AI部署之一，並將超微置於全球AI建設的核心地位」。

該協議也包含Meta分階段取得購買1.6億股超微股票的認股權證，該股票將在該計畫與股價達到特定里程碑生效，屆時Meta將成為超微主要股東，持股約10%。

這項協議是臉書與Instagram母公司Meta大規模支出行動的最新舉措。執行長扎克伯格已使AI成為該公司的優先要務，承諾投入數千億美元，以積極佈署算力。

上月他宣布稱為「Meta Compute」的新計畫，以期「此10年打造數十吉瓦算力」，甚至未來建立數百吉瓦算力，以確保戰略競爭優勢。1吉瓦相當於1個核子反應爐的發電功率，約足以滿足70萬戶家庭的用電需求。

