數位存款帳戶「成長趨緩」 銀行局分析兩大原因

數位存款帳戶「成長趨緩」，金管會銀行局分析兩大原因。圖為銀行局副局長王允中。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕難見高成長?數位存款帳戶成長趨緩！根據金管會最新統計，截至2025年第4季，國內總計有33家實體銀行、3家純網銀開辦線上申請數位存款開戶業務，共2819萬2285戶，季增率2.92%、年增率15.24%，雙雙創新低紀錄。對此，金管會銀行局分析主要有兩大原因，包括「數位存款帳戶行銷活動減少」，以及「整體戶數基數已高」，導致無法出現過去的高成長。

銀行局副局長王允中表示，總開立戶數2819萬2285戶，較前一季約增加79.9萬戶，成長率為2.92％，其中，純網銀開立戶數約316.8萬戶，較前一季約增加13.2萬戶，成長率為4.3％。

數存帳戶雖然有成長，但增幅下降。王允中指出，近年數存戶行銷活動減少，加上整體戶數基數持續提高，使得季增率、年增率相對成長趨緩。

根據統計，截至去年底，銀行數位存款警示帳戶占開戶數比率為0.059%，尤其，受到詐騙案件層出不窮影響，導致許多銀行開戶趨嚴；但金管會不希望銀行禁止民眾開戶，而是透過科技方式加強監控，找出可疑之處，善加運用科技掌握帳戶使用狀況，而不是矯枉過正，擔心詐騙而不讓民眾開戶。

檢視數位存款帳戶數前5大銀行，依序為「台新銀行」460萬戶、「國泰世華銀行」317萬戶、「連線商業銀行」229萬戶、「第一銀行」217萬戶與「永豐銀行」215萬戶。

此外，數位存款帳戶依身分驗證方式不同分為三類帳戶，其中，「第三類帳戶」（如他行存款或信用卡客戶、或既有之自行信用卡客戶於線上開立之帳戶）之開戶數最多，約1,583.2萬戶（純網銀299.5萬戶）。

其次為「第二類帳戶」（已開立自行存款帳戶之既有客戶於線上加開之帳戶） ，約682萬戶；「第一類帳戶」（透過自然人憑證等於線上開立之帳戶）開戶數則約554.1萬戶（純網銀17.3萬戶）。

王允中表示，為因應銀行數位化服務之發展趨勢，提供客戶更完善之金融服務，金管會將持續鼓勵金融機構利用科技、結合創新，發展多元線上金融服務，並在基礎驗證機制可行且風險可控之前提下，適時規劃其他以數位化辦理之業務項目。

