不要覺得年紀太大無法致富！巴菲特99％財富在50歲後累積 4點經驗值得學習

〔財經頻道／綜合報導〕95歲的股神巴菲特是世界上最富有的人之一，也是過去半個世紀以來最成功的投資者，《富比士》估計他的淨資產約為1461億美元（台幣4.6兆元），在全球富豪榜上排名第十。事實上，根據Benzinga 2024年的報告，他直到56歲才成為億​​萬富翁。他幾乎所有的財富（99%）都是在50歲以後累積。

巴菲特直到中年後才積累起巨額財富，值得許多人學習。如果你認為50歲以後就無法累積、或加速財富成長，巴菲特的經驗證明你並非不可能。以下四點經驗你可以從他身上學到。

1. 要有耐心

年輕的時候，在股市中培養耐心很容易，因為你有更多的時間享受複利效應帶來的好處。但當你過了50歲，耐心同樣重要，甚至可能更重要。

如果你年紀大了，因為急躁而犯下代價高昂的投資錯誤，那麼你將沒有太多時間來糾正錯誤。不要讓年齡讓你放棄長期投資財務狀況穩健公司的原則。

正如投資公司晨星指出的那樣，巴菲特的一句名言是，股市「是將資金從急躁的人轉移到耐心的人手中的工具」。

2. 學習新技能

這是巴菲特的另一個重要原則，無論是在職場或股市。他建議盡可能多地投資自己，因為你對自己的任何投資都會獲得十倍的回報。

當你到了50歲，你必須繼續提高你的理財技能，研究新的投資策略，接受新技術，並盡可能多地學習如何最大化你的收益。

3. 不要冒不必要的風險

根據晨星公司報導，巴菲特從他的教授、導師兼前老闆本傑明·格雷厄姆那裡學到了「安全邊際」的重要性。當你年紀漸長，難以從糟糕的投資中恢復過來時，這一教訓就顯得尤為重要。

巴菲特曾說：以合理的價格買入一家優秀的公司，遠勝於以極低的價格買入一家平庸的公司。

在實踐中，這意味著要避免風險大於潛在回報的金融操作。以巴菲特為例，他基本上避免了背負沉重債務、投資衍生性商品以及讓自己陷入「依賴陌生人善意」的境地。

4. 將資金投入低成本指數基金

巴菲特建議所有投資人購買指數基金，以此作為以最小風險獲得穩健報酬的途徑。一個不錯的起點是購買一檔成本非常低的標普500指數基金。

巴菲特在波克夏海瑟威2004年年會上曾經說：如果你投資於成本非常低的指數基金，你不是一次性投入資金，而是在10年內平均投入，你的收益將超過90%的同期投資者。

