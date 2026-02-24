13家金融轉投資租賃 3月正式納入金保法

金管會表示，三大階段合計39家融資租賃業者納管。圖為金管會法律事務處長林志憲。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕金管會表示，為增進消費者權益保障，規劃分「三大階段」將符合一定條件之「融資租賃業」納入「金融消費者保護法」適用。第一階段是中租、裕融、和潤及日盛台駿等4大上市集團、旗下13家融資租賃業者；第二階段是今天宣布納管13家，由金融機構轉投資的融資租賃業者，將於今年3月15日起正式適用；至於第三階段，9月15日納管另外的13家。因此，三階段合計39家融資租賃。

金管會法律事務處長林志憲表示，全部納管共分為三大階段，第一階段將13家融資租賃業者，從事以自然人為對象之應收帳款收買、分期付款買賣或具類似融資性質業務者，公告為金保法第3條第1項所定之金融服務業，並於去年9月15日生效。

第二階段將納入金融機構轉投資的融資租賃業者；第三階段則將台北市租賃商業同業公會其餘會員、納入金保法適用範圍。

林志憲說明，目前第一階段的13家公司，已占整體融資租賃市場約九成的業務量。根據統計，2023年整體租賃公會旗下會員規模合計7500億元，2024年整體放款金額7200億元，2025年為7160億元。

截至2025年底，13家融資租賃業累積餘額約9139億元，其中，53%為企金，47%為自然人業務。不過，截至2月6日止，已有54件申訴案，累計申訴案共54件，其中的26件，已由業者積極與民眾溝通後，達成和解結案，其他的28 件持續處理中；申訴消費糾紛類型以解約、遞延消費兩類為主。。

此外，根據金管會第二階段公告納管的13家業者，包括：「永豐金租賃」、「一銀租賃」、「凱基租賃」、「台中銀租賃」、「華南國際租賃」、「國票金租賃」、「陽信國際租賃」、「臺灣企銀國際租賃」、「板信國際租賃」、「合作金庫資產管理」、「台新大安租賃」、「中國信託資融」及「聯邦國際租賃」等。

林志憲表示，納管公告生效後，業者即需遵循金保法及相關授權子法規範，且金融消費者與經納管之融資租賃業者間之消費爭議，可適用金保法之申訴評議機制加以救濟，使金融消費者之權益獲得進一步保障。

