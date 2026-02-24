台積電盤後衝上2073元新天價 「仙人指路」爆20張鉅額 台股3萬5將越過

台積電今日盤後鉅額交易首次出現一筆20張以2073.3元完成配對，比收盤價高出108.3元。（美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕台積電今（24）日收在1965元、單日大漲65元，刷新收盤新高價，盤後鉅額交易更是令人驚訝，首次出現「2字頭」成交價，其中一筆20張以2073.3元完成配對，比收盤價高出108.3元。

倫元投顧分析師王春盛表示，台積電盤後出現天價，明顯高於盤中水位，顯示「仙人指路」訊號氣氛濃厚。

據證交所統計，2073元成交張數有20張，成交金額超過4146萬元。另有兩筆高價配對交易1969元左右，共85張，總額1.6億元。

法人指出若以台積電價差作指標，對加權指數的推升空間接近900點，換算台股將一舉越過35000點。

台股今日上漲927.56點，創歷史第二大漲點，登上3萬4700.82點收盤新高，外資大買627.34億元為歷史第四大、連5買共2039億元。

台積電今日最後一盤湧入8011張買單強力護盤，使其股價終場大漲65元，以1965元作收，創史上新高價。其中外資在台積電單一標的即掃貨6887張，若以收盤價估算，單日回補金額高達135億元。

