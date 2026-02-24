水利署：全台水情仍穩定 主要水庫蓄水率32％至97％

水利署表示，目前全台主要水庫蓄水率仍維持在32%至97%以上，各地供水正常。（經濟部提供）

〔記者廖家寧／台北報導〕自去年11月進入枯水期以來，新竹以南主要水庫集水區的降雨量僅約歷史同期2成。為因應枯水期乾旱風險，水利單位自去年6月起提早展開節水調度與各項防旱整備作業，目前全台供水形勢依然保持穩定。水利署今（24）日表示，枯水期間因降雨減少導致水庫入流降低、蓄水量下降，屬正常現象，目前全台主要水庫蓄水率仍維持在32%至97%以上，各地區供水正常。

水利署指出，為系統性提升全台供水韌性，政府自2017年起推動前瞻水環境建設，透過開源、節流、調度及備援等策略，累計已增加每日263萬噸水源，相當於全台20%的用水量。

針對枯水期應變，水利署指出，落實「多找水、多調水、多省水」措施，整體節水調度成效已達7.3億噸以上；「多找水」方面，優先使用川流水並搭配油羅溪、高屏溪等伏流水每日約81萬噸，加上7座再生水廠每日19萬噸與麥寮海淡廠每日10萬噸等科技造水，並整備每日約75.2萬噸之抗旱水井。

「多調水」部分，水利署指出，則透過板二計畫、桃園新竹備援管線及曾文南化聯通管等西部供水管網精準調度；「多省水」部分則與農業部合作加強農業灌溉管理，去年二期作已節水1.8億噸，今年一期作目標節水1.6億噸，並推動產業園區自主節水，以及自來水離峰時段管壓調控以降低漏損。

水利署表示，目前一期稻作已陸續展開整田供灌，水利署已採取審慎策略持續監控各區域水情。針對新竹地區頭前溪川流量降低情況，已透過石門水庫及永和山水庫加大跨區支援力道，確保民生與產業用水；台中地區則透過大安溪、大甲溪水源聯合運用，提升用水效率；南部地區則啟動曾文南化聯通管調度，靈活調配嘉義、台南及高雄地區水資源。

