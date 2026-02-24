川普新關稅架構：台灣稅率下降 中國仍居世界最高

美國最高法院20日裁定，總統川普去年引用「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）徵收對等關稅的決定無效，川普隨即宣布將對所有進入美國的商品加徵15%的關稅。這個轉變雖使中國的平均稅率下降，但仍是全球最高。（歐新社）

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國最高法院20日裁定，總統川普去年引用「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）徵收對等關稅的決定無效，川普隨即宣布將對所有進入美國的商品加徵15%的關稅。這個轉變使台灣的平均關稅稅率優於競爭對手日本和南韓，中國的平均稅率雖然下降，但仍是全球最高，若中國未履行貿易承諾，川普政府仍握有強大的工具可對中國施壓。

川普21日引用「貿易法」第122條，對所有進入美國的商品加徵15%的關稅，期限150天，該關稅已於24日生效。耶魯預算實驗室估算，美國整體平均有效關稅率在最高法院裁決前為16%，但在IEEPA關稅失效後降至9.1%（其他產業特定關稅仍保留），而在新關稅生效後，平均關稅將升至13.7%。

而根據國際貿易監測組織Global Trade Alert統計，川普新關稅架構將使台灣的平均關稅稅率將來到13.3%（降1.25個百分點），優於日本的15.3%（增0.45個百分點）、南韓的13.4%（增0.56個百分點）、德國的14.3%（增0.63個百分點）、法國的14.6%（增0.96個百分點）。

儘管中國的平均關稅稅率降至29.7%，但依舊是全球最高。此外，《華爾街日報》報導，川普手中仍握有強大的工具可對中國施壓，包括阻斷先進製程晶片、噴射發動機和其他高科技設備的銷售，以及以中國未能履行過去的貿易承諾（即在川普首個總統任內達成的「美中第一階段貿易協議」中中國所做的承諾）為由，威脅加徵新關稅。

美國政府目前正對「美中第一階段貿易協議」進行法律調查，如果調查如預期那樣發現中國未履行該協議下的承諾，美國政府將有新的法律依據對中國商品徵收普遍關稅。

美國貿易代表葛里爾22日接受哥倫比亞廣播公司（CBS）節目《面對全國》訪問時就說，美國可動用其他貿易工具，包括「貿易擴張法」232調查和「貿易法」301調查，以加強自身談判籌碼，「我們已對中國徵收類似的關稅，也已啟動301調查」。

對此，中國商務部24日發布聲明，敦促中國取消片面關稅，並暗示中方願意與美方進行另一輪貿易談判。

