65歲阿北擁997萬安心退休 3個月後卻犯「1失誤」養老金慘蒸發

高齡化社會下，老後資金面臨的最大風險之一，是層出不窮、手法日益精密的詐騙陷阱。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕人人稱羨的安穩退休生活，也可能因一封通知、一通電話在瞬間崩塌。日本一名65歲退休男子原本擁有5000萬日圓（約新台幣997萬元）存款與退休金、每月20萬日圓（約新台幣4萬元）年金收入，還清房貸、生活穩定，卻在短短3個月內「犯下1錯誤」，導致損失高達1500萬日圓（台幣302萬元），晚年生活頓時陷入危機。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，佐藤健一（65歲，化名）與妻子和子（63歲，化名）同住，妻子是全職家庭主婦，他曾在一家大型企業會計部門任職至退休，自認對數字敏銳、風險意識強。他累積了5000萬日圓包括退休金和儲蓄，他的退休年金每月20萬日圓，已經還清了房貸，對安享晚年充滿信心

請繼續往下閱讀...

退休後半年，他開始嘗試小額投資，卻收到一封標題為「資產運用相關未繳費用通知」的電子郵件。郵件連結開啟後，畫面竟是仿造真實金融機構的登入頁面，不僅姓名與部分帳號已預填，還顯示「疑似有不正當使用，請立即確認」。佐藤坦言，看到個資被掌握，一時慌了手腳。

他撥打郵件中的聯絡電話確認，對方語氣專業且熟知其職歷與投資背景，甚至以「您有會計經驗，應該明白需要暫時保全資金」說服他下載指定投資App。起初匯入小額資金後，帳面顯示獲利18萬日圓（約新台幣3.6萬元），讓他誤信為正規操作。

然而，之後對方話鋒一轉，稱其資金移動紀錄有問題，帳戶恐遭凍結，甚至可能涉及洗錢調查。熟悉內部稽核流程的佐藤聽到「凍結」、「調查」等關鍵字，擔心影響年金與信用，在壓力下依指示匯款。

「如果告訴妻子，就等於承認自己判斷失誤。」他坦言，為了不讓家人發現，選擇獨自承擔。3個月內陸續匯出1500萬日圓（約新台幣299萬元）。直到App無法登入、電話與郵件失聯，他才驚覺受騙。

更雪上加霜的是，住在外地的高齡父親隨後需要入住長照機構，必須支付高額費用。本可從容支應的資金，早已流入詐騙集團手中。佐藤後悔表示「每月20萬日圓年金，原本足以生活，如今卻捉襟見肘。」

目前每月有近半收入用於彌補損失與支付父親照護費，近2000萬日圓（約新台幣400萬元）資產幾乎瞬間蒸發，晚年規劃被迫全面改寫。專家提醒，「自認懂財務、不會被騙」的心態，反而可能成為破口。在高齡化社會下，老後資金面臨的最大風險之一，已不只是投資失利或疾病支出，而是層出不窮、手法日益精密的詐騙陷阱。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法