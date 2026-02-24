遺產分配遲滯！張國煒聲請撤換4遺囑執行人 今開庭戰3小時笑著離開

台北地方法院家事法庭24日開庭審理星宇航空董事長張國煒聲請撤換張榮發遺囑執行人案，經將近三小時庭訊後，張國煒在保鑣陪同下步出法院。（記者羅沛德攝）

〔記者劉詠韻／台北報導〕長榮集團創辦人張榮發三子、星宇航空董事長張國煒，獲得約140億元遺囑有效訴訟後，因不滿遺產分配進度遲滯，指控柯麗卿等4名遺囑執行人惡意違背張榮發遺願，並向法院聲請撤換。台北地方法院今二度開庭，張國煒親自出庭，庭訊自下午3時持續至傍晚近6時、歷時約3小時，期間雙方因聲請理由是否變更而起爭執，聲音一度傳出法庭外走廊。

庭訊結束後，張國煒離開北院前神情輕鬆，並向現場媒體揮手致意。面對記者詢問「有吵架嗎？」他笑著回應「沒有」，並簡短表示「很順利」，隨即在律師陪同下離去。

已故長榮集團創辦人張榮發生前預立密封遺囑，將遺產全留給二房獨子張國煒，大房三子張國政提確認遺囑無效訴訟，法院判決張國煒勝訴，可獲約140億遺產。據指出，當年原估遺產規模約數百億元，歷經近10年資產增值，目前額則已突破1215億元。

張榮發遺囑效力之爭於2024年8月判決確定。最高法院指出，二審認定張榮發製作密封遺囑時具備遺囑能力，且在場見證人柯麗卿等人均為其自行指定；於密封過程中，張榮發在公證人楊昭國面前，取出其親自簽署之遺囑正、副本，經公證人確認內容及簽名無誤後始予以密封，並當場表明該文件為其遺囑，程序完備。

最高法院認為，原審就事實認定與法律適用均無違誤，該密封遺囑已符合民法相關要件，因此駁回張國政上訴，全案確定。

張國煒主張，柯麗卿、劉孟芬、吳界源及戴錦銓身為遺囑執行人，依法應忠實依照遺囑內容執行職務，不得違背遺囑委任之本旨，4人卻未依遺囑內容執行相關職務，反而選任張國華擔任EIS常任董事及常任總裁，與遺囑指定由他接任長榮集團總裁安排明顯不符。

張國煒認為，4人迄今亦未依遺囑完成遺產分配及交付，怠於履行遺囑執行人職責，導致遺囑執行進度遲滯，因此聲請法院撤換遺囑執行人。

本案今下午3時於台北地方法院新店家事法庭開庭審理，因屬家事事件，依法不公開。據了解，董事長張國煒聲請撤換張榮發遺囑執行人一案，北院司法事務官今為進行第2次開庭，張國煒原可不必親自到庭，仍選擇出席說明立場，並與律師在庭內與遺囑執行人戴錦銓一方展開激烈法律攻防，雙方爭執不下。

期間，雙方一度因聲請理由是否變更問題發生爭論，情緒升高，爭執聲音甚至傳至法庭外走廊，庭訊截自近傍晚6時才結束。張國煒離開台北地方法院前神情輕鬆，並向現場媒體揮手致意；面對記者詢問「有吵架嗎？」他笑著回應「沒有」，並簡短表示「很順利」，隨即離去。至於後續是否再行開庭，仍待法院安排。

