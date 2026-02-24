川普警告對「玩弄花招」貿易國課更高關稅 要做極其可怕的事

川普在Truth Social上寫道：「任何國家如果想利用最高法院這項荒謬的裁決『玩弄花招』、尤其是那些多年來甚至幾十年『剝削』美國的國家，都將面臨比他們最近同意的更高的關稅，甚至更糟糕的後果。」（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普警告各國，在最高法院駁回其緊急關稅後，不要放棄最近與美國達成的貿易協議，並表示，他將根據不同的貿易法對這些國家徵收更高的關稅。

川普在社群媒體貼文中表示，他可能還會對貿易夥伴徵收許可證費。他在Truth Social上寫道：「任何國家如果想利用最高法院這項荒謬的裁決『玩弄花招』（play games）、尤其是那些多年來甚至幾十年『剝削』美國的國家，都將面臨比他們最近同意的更高的關稅，甚至更糟糕的後果。買家當心！！！」

請繼續往下閱讀...

川普還表示，「美國最高法院（鑑於其完全缺乏尊重，我將暫時使用小寫字母！）無意中賦予了我，作為美國總統的權力，遠超其荒謬、愚蠢且極具國際爭議的裁決之前。首先，我可以利用許可證對外國做一些極其『可怕』（terrible）的事情……法院還批准了所有其他關稅，數量眾多，而且所有這些關稅都可以以比最初使用的關稅更強大、更令人憎惡的方式使用，並且具有法律確定性」，川普並未提供任何法律依據來支持他的觀點。

外媒指出，川普的言論暗指中國等國。中國商務部週二（24日）表示，中國一貫反對一切形式的單邊關稅措施，敦促美方撤銷現有的單邊關稅，並避免加徵新的關稅。中國也表示願意與世界最大經濟體舉行新一輪貿易談判。中國外交部表示，中國將在適當時候決定調整應對美國最新關稅調整的反制措施。

他暗示美國可以對貿易夥伴徵收新的許可證費，但沒有提供任何細節。

美國的外國貿易夥伴對白宮的耐心逐漸耗盡。有些國家原本以為達成的關稅協議稅率在10%左右，現在卻可能面臨15%的稅率。而那些曾與白宮對抗並最終獲得更高關稅的國家，現在可能只能享有10%的稅率。





一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法