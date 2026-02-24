酷澎韓國個資外洩波及台灣逾20萬用戶！數發部：啟動行政檢查要求補償方案

酷澎韓國個資外洩事件目前確認涉及20萬4,552名台灣用戶，遭非法讀取資料包含姓名、電子郵件、電話號碼、配送地址，以及近5筆訂單紀錄等。（路透）

〔記者邱巧貞／台北報導〕去年（114年）底於韓國發生的「酷澎（Coupang Corp.）個資外洩事件」確認已影響台灣用戶。經酷澎股份有限公司（下稱酷澎臺灣）於115年2月23日向數位發展部數位產業署通報，經其委託的第三方資安公司 Mandiant 鑑識後發現，本次事件已確認造成超過20萬名台灣用戶個資遭非法讀取。

數產署隨即要求酷澎台灣當日到場說明並提供相關資料，並預計於2月25日辦理行政檢查，要求業者積極處理後續事宜，以維護民眾權益。

數產署表示，自去年11月韓國傳出酷澎個資外洩事件後，即第一時間要求酷澎台灣說明事件調查進度，並釐清是否影響台灣用戶。惟酷澎台灣當時數度回應未涉及台灣使用者個資，僅表示已委託第三方資安公司進行調查鑑識。主管機關除持續追蹤調查進展外，亦曾於114年12月24日邀集資安及個資專家辦理實地行政檢查，了解酷澎台灣個資保護措施，並要求業者每兩週回報韓國總部與第三方資安公司的調查結果。

根據最新鑑識結果，本次外洩事件共涉及20萬4,552名台灣用戶，遭非法讀取資料包含姓名、電子郵件、電話號碼、配送地址，以及近5筆訂單紀錄等。數產署已責成酷澎台灣依個人資料保護法規定通知受影響用戶，並要求設立專屬客服管道、研擬補償方案，加強對外溝通與應對措施，以降低消費者權益受損風險。主管機關亦指出，將再次啟動行政檢查，若後續調查發現違反個資法情事，將依法裁處。

數產署同時提醒民眾，個資外洩後可能遭詐騙集團利用，常見手法包括假冒「解除分期付款」、「貨運包裹異常」或「售後客服」名義進行詐騙。建議酷澎用戶提高警覺，避免點擊不明連結，亦勿輕易提供密碼、驗證碼或身分證字號等敏感資訊。如遇可疑情況，可立即撥打165反詐騙諮詢專線查證，以降低受害風險。

