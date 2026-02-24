華南金總經理交接 原兆豐票券董事長蕭玉美接任

華南金控總經理交接儀式由董事長陳芬蘭（中）擔任監交人，原任總經理李耀卿（左）將印信交接予新任總經理蕭玉美（右）。（華南金提供）

〔記者陳梅英／台北報導〕華南金控今（今日）舉行新任總經理交接典禮，由董事長陳芬蘭監交，原總經理李耀卿正式將職務交接予新任總經理蕭玉美。華南金表示，蕭玉美將憑藉其深厚的金融歷練與卓越的管理經驗，帶領集團持續精進，邁向下一個發展里程碑。

華南金指出，李耀卿於2002年加入集團，歷任華南銀行風險管理部經理、華南金控風險管理處處長、華南銀行風險管理群暨資訊科技管理群副總經理，並曾兼任華南國際租賃董事長、華南金創投董事長兼總經理及華南永昌投信代理董事長等要職，資歷完整、貢獻深遠。

在李耀卿任內，積極落實集團各項營運與發展策略，成功帶領華南金獲利穩健成長。114年度稅後淨利及每股稅後盈餘（EPS）雙雙改寫歷史新高，並於公司治理、風險管理及企業社會責任等面向展現亮眼成績。

新任總經理蕭玉美畢業於美國伊利諾大學厄巴納香檳分校財務金融研究所，金融資歷橫跨國內外。曾任第一銀行倫敦分行及紐約分行副理，並歷任公館分行、布里斯本分行經理；其後加入兆豐體系，擔任兆豐金控暨兆豐銀行主任秘書、副總經理、兆豐銀行大眾公司董事長、兆豐金控總經理及兆豐票券董事長等職務，管理經驗豐富。未來將以其國際視野與專業領導，持續強化華南金的經營動能與競爭力。

