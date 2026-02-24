合庫經理人會議定調五大策略聚力轉型躍升未來

合庫經理人會議定調五大策略，聚力轉型躍升未來。（合庫銀提供）

〔記者陳梅英／台北報導〕合庫銀行於2月24日舉辦「115年度經理會議」，以「聚力轉型 躍升未來」為主軸，董事長林衍茂、總經理王淑芳率總行一級主管與菁英經理人，檢視經營成果並策勵未來發展方向，同時表揚績優單位與同仁，凝聚全行向心力。

王淑芳於會中提出2026年五大策略方向，包括「重塑穩健放款結構、強化收益風險管理」、「建構跨境金融布局、積極拓展外匯營運」、「聚力理財商機推展、增強資金運用效率」、「深耕數位金融服務、全面防堵金融詐騙」及「恪守公平待客精神、育成人才落實輪調」。

會議亦聚焦三大中心議題，涵蓋授信資產結構與海外營運、消金財管與信託服務、科技防詐與人才培育。合庫指出，財富管理將緊扣國際市場與AI帶來的投資契機，深化核心與創新信託商品，並以跨業合作擴大生態圈；在企金業務上，雖受美國關稅政策影響，傳統產業對未來投資與營運趨於保守，但合庫仍將持續拓展新戶、深耕舊戶，適時提供金融協助。個金業務方面，今年將以鞏固本行土建融衍生之整批分戶房貸為主，並以首購族群為拓展主力；外匯業務則以擴客源、降成本、增獲利為目標，並加速海外布局，已成立日本東京分行，積極籌設新加坡分行。

面對詐騙風險升高，合庫將持續強化科技防詐與資安，導入ATM人臉防詐、灰名單即時通報及轉帳戶名查詢功能，打造安全便利的數位金融體驗。林衍茂強調，將主動關懷客戶、善用政策資源協助企業，同時嚴守風險控管，期許在全體同仁努力下，合庫集團再創獲利高峰。

合庫金控114年稅後淨利達214.29億元、年增8.18%，續創新高；子公司合庫銀行稅後淨利208.08億元、年增9.79%。此外，合庫銀行資本適足率與第一類資本比率已符合國內系統性重要銀行資本要求，財務體質穩健。

因應產業變化與國際政經不確定性，會議特別邀請台灣經濟研究院景氣預測中心主任孫明德及合庫金控集團首席經濟學家徐千婷進行專題演講，分別就「2026全球經濟與產業展望」及「從AI浪潮到銀行競爭力」剖析全球經濟、利匯率趨勢、AI產業與金融業應用動向，協助經理人掌握趨勢。

