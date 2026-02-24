別再花冤枉錢！專家勸少買這6種日用品 簡直每天「燒掉你錢」

美媒報導，6種日常用品其實是在燒錢。（示意圖，美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕許多日常用品每天到底貶值多少？你可能不會想知道。美國財經新聞網站指出，我們都知道新車一開出展示間，價值立刻蒸發20%，但其實它們不是唯一的「錢坑」。在科技快速更新與「快時尚家具」充斥的時代，你的淨資產正被客廳裡的日常用品悄悄侵蝕。如果想止血，就得知道哪些物品貶值最快。Stacy Johnson指出，以下是6種價值流失速度驚人的消費品。

1.高階智慧型手機

你可能花了高價買最新旗艦機，但別指望它能長時間維持價值。在每年新品發表、電池從第一次充電就開始老化的情況下，智慧型手機堪稱貶值災難。2024年Compare and Recycle報告指出，即使是大品牌，貶值曲線也越來越陡。例如iPhone 15系列在上市第一年內就跌掉超過55%的價值，跌幅比過去幾代更大。Android手機往往更慘，在眾多競爭機型夾擊下，貶值幅度更快更大。

2.快時尚家具

那個需要「自行組裝」的抽屜櫃現在看起來很美，但半年後想在二手平台賣掉？幾乎沒人接手。以塑合板或MDF（中密度纖維板）製成的大量生產家具，幾乎沒有轉售價值，因為它們根本不耐搬動。一旦拆解或移動，結構就受損。除非是實木家具，否則升級時幾乎只能賤價出售。

3.珠寶

對大多數人而言，珠寶並不是好的投資。在百貨公司珠寶店買鑽戒，價格包含高額零售加價。一旦轉售，就會面臨殘酷現實。數據顯示，賣給珠寶商或當鋪通常只能拿回原價的20%至40%。因為對方只願意為原材料買單，而不是你當初支付的品牌與設計溢價。

4.全新家電

雖然近年家電價格上漲，但貶值規則沒有改變。冰箱就像汽車，是耐用品，但二手市場需求低，因為搬運麻煩、故障風險高。保險理賠標準通常顯示，大型家電每年約貶值7%，15年左右幾乎歸零。但在自由市場上更糟。想用接近原價賣出二手冰箱？幾乎無人問津。

5.禮服與名牌服飾

不論是紅底鞋還是義大利精品標籤，服裝通常不是保值資產。潮流變化極快，今天的「爆紅」明天可能變成後悔清單。雖然像愛馬仕等極少數品牌有保值潛力，但大多數服飾貶值速度驚人，女性洋裝每年貶值20%。幾年後，衣櫃裡的名牌洋裝幾乎等於零價值。

6.筆記型電腦與平板

電腦硬體堪稱「計畫性淘汰」之王。處理器越來越快，軟體需求越來越高，一台三年前的筆電很快就像古董。IT資產管理公司GroWrk指出，筆電第一年就可能貶值20%至30%。不像保養良好的汽車能用15年，筆電約5年就接近使用壽命終點。如果買全新機種，你其實是在為「巔峰效能」付高價，而18個月後就會被更便宜的新款超越。

