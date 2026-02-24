《技術者天國》揭密全球LED霸主日亞化學三十倍成長傳奇

台亞半導體指出，《技術者天國》不僅是一部科技產業的發展史，更是一本寫給所有企業領導者與投資人的啟示錄。（台亞半導體提供）

〔記者洪友芳／新竹報導〕日本日亞化學是台亞半導體（2340）大股東，集團長年深受日亞化學企業文化薰陶，面對全球半導體與光電產業的劇烈變革，由大是文化出版的重量級商業著作《技術者天國》即將於2月25日正式發行，揭密日亞化學三十倍成長傳奇。台亞表示，公司正如同書中的日亞化學一般，選擇了一條不迎合短期數字、專注於長期技術深耕的「技術者天國」之路。

《技術者天國》由深耕日本製造業報導長達28年的《日經製造》前副總編輯近岡裕撰寫，首度深度揭密日本德島縣一家無名鄉下企業，如何躍升為全球LED市占率第一大廠的「日亞化學」背後不為人知的開發與經營心法。

請繼續往下閱讀...

台亞半導體作為日亞化學在台灣最重要的戰略合作夥伴，日本日亞化學工業株式會社專務取締役戴圳家與台亞半導體董事長李國光，皆親自為本書撰寫推薦序。

台亞半導體指出，《技術者天國》不僅是一部科技產業的發展史，更是一本寫給所有企業領導者與投資人的啟示錄。它證明了「忍受短期虧損的勇氣」與「深耕技術的耐心」，才是企業基業長青的真正密碼。

台亞半導體集團期盼透過本書的出版，與市場溝通「長期主義」的價值；未來，台亞將持續攜手日亞化學，以高遠的志向度過轉型期，共同開創光電半導體產業的下一個黃金世代。

《技術者天國》書中詳細記載，日亞化學之所以能領先全球，率先於1993年成功開發出高亮度藍光LED並實現商品化，關鍵在於其小川英治會長「不追求短期利益」的絕對信念。

書中揭露了一段震撼業界的歷史，為了建構LED量產體系，日亞化學曾進行遠超當時營收規模的巨額融資，一九九八年時借款金額高達近四百億日圓，幾乎與營收持平。這項被外界視為「超越企業經營常識」的大膽投資，讓日亞化學經歷了「長達七年間，必須忍受連續虧損的艱難時期」。然而，正是這份不畏懼短期赤字、堅持將資源投入研發與自製設備的底氣，最終換來了日亞化學連續三十年、營收擴大三十倍的驚人成就。

台亞半導體作為與日亞化學具備深厚歷史淵源的盟友，在企業經營上產生高度共鳴。台亞集團近年來積極布局化合物半導體，因處於轉型期的低谷，加上端看前三季度財報表現情形，可預期台亞半導體近期公布的最新財報，將反映出公司目前正處於大規模技術升級與產能重塑的轉型陣痛期。

台亞半導體董事長李國光深刻認同日亞化學的理念：「我們就像籠子裡不停踩著滾輪的老鼠，一旦停止投資，公司就會走向終結」。李國光表示，台亞近期的財報數字波動與短期虧損，正是公司為了迎戰下一個十年，積極投入次世代光電半導體技術與化合物功率半導體等新興應用之技術、擴充先進製程設備的「必要戰略投資」。

台亞經營團隊強調，誠如日亞化學社長小川裕義所言：「業績數字只是結果。真正重要的是在技術上能否不斷展開新挑戰」。台亞半導體拒絕為了美化短期的財報數字而犧牲長遠的競爭力。目前的資金投入與研發支出，都是為了構築未來難以被競爭對手跨越的技術護城河。

在這場轉型戰役中，集團旗下的星亞視覺與和亞智慧，也同樣落實了《技術者天國》的精髓。星亞視覺堅持採用日亞化學的高品質LED，致力於提供客戶「品質零缺陷」的安心承諾；而和亞智慧則深受日亞化學「生產設備自製率超過 50%」的啟發，自主研發最精密的檢測設備，作為守護品質的最後一道防線。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法