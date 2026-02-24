世界健身-KY去年每股賺3.75元 超額配息5.95元

世界健身-KY（2762）今天公告去年第4季合併營收28.78億元、年增13.26％，連7季改寫新高；稅後淨利1.66億元、年增近1.76倍，雙創新高，每股盈餘1.53元。（世界健身-KY提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕以經營World Gym健身房聞名的世界健身-KY（2762）今天公告去年第4季合併營收28.78億元、年增13.26％，連7季改寫新高；稅後淨利1.66億元、年增近1.76倍，雙創新高，每股盈餘1.53元。

累計2025年合併營收109.83億元、年增11.89％；稅後淨利4.09億元、年增16.28％，雙創近5年新高，每股盈餘3.75元。

世界健身-KY董事會今天通過盈餘分派案，決議2025年第4季超額配息4.11元，其中由盈餘配發的現金股利約1.375元、資本公積配發的現金約2.74元，配發率約268.71％，並訂於3月12日除息，預計於4月2日發放。

合計全年配息約5.95元、創近3年高，配發率約158.7％、採超額配發回饋股東，此分配凸顯了世界健身強勁的門市現金流產生能力及穩健的財務狀況，使其在獎勵股東的同時，仍能持續投資於據點擴張、服務創新及國際市場機會。

世界健身董事長柯約翰表示，2025年對世界健身來說是轉型的一年，第4季的優異表現為全年的穩健成長畫下完美句點。世界健身專注於高利潤服務、營運卓越及策略性全球擴張，推動了顯著的獲利增長，隨著繼續鞏固在台灣及國際上的地位，對邁入新年度的動能充滿信心。

展望2026年，世界健身已準備好持續加速發展，其中，計畫新增12-15家直營據點，鎖定能立即貢獻獲利的高潛力地點。

為推動現有健身中心的同店銷售成長，世界健身將推出創新產品與服務，包括在全網推出一對一及小班制的專業皮拉提斯（Pilates）課程，以及 AI 驅動的健康管理平台，透過整合數位工具提供個人化健康洞察、數據追蹤及強化的會員體驗。

