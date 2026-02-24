上廁所被收取1千元 日媒揭真相「價格還算便宜」 貼文超過10萬次瀏覽熱議

日本一名男子去了長崎縣的「諫早賽艇」比賽門票店，他驚呼「明明只是去上個廁所，卻被收取了大約5000日圓。」（取自網路）

〔財經頻道／綜合報導〕日本一名民眾只是去上個廁所，卻被收取了大約5000日圓（約台幣1000元）。這則訊息發佈在推特上，迅速成為熱門話題。日媒報導，該貼文已被瀏覽超過10萬次，評論包括「說得太對了！」和「這價格還算便宜。」到底是怎麼回事？！

該名男子去了一家設施場所，他驚呼「明明只是去上個廁所，卻被收取了大約5000日圓。」雖然在國外一些地方也會收取上廁所的費用，但這次引發關注的事件卻發生在日本。

請繼續往下閱讀...

更令人驚訝的是，費用竟然高達「5000日圓」。那麼，為什麼會收取如此高昂的費用呢？

該設施是位於長崎縣的「諫早賽艇」比賽門票店。這是一個場外投注站，可以購買賽艇比賽的門票。發文者的帳號是「輕艇競速愛好者」（@kyotei__daisuki）。

顧名思義，他似乎是個輕艇競速的狂熱粉絲。換句話說，所謂「我只是來上個廁所，結果被收了5000日圓」的真相是：他在那裡買了張船票。

他不知道自己待了多久，也不知道買了多少場比賽的票，總之不知不覺中，錢包裡的5000日圓就沒了……。把這筆開銷變成「上廁所費」真是個絕妙的主意，讓人啼笑皆非。

這篇貼文下的評論包括：「哦，我完全理解」、「很有趣，不是嗎？」、「5000日圓還是很便宜的」、「這地方真不好……」、「這地方太可怕了」、「這廁所真貴」、「我真傻，居然以為他們宰了我」、「一旦晚上進去，就等到晚上太可怕了才能出來」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法