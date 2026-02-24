年薪250萬元起跳！這13種工作免進辦公室、薪水高

美媒整理了13個年薪至少8萬美元的可完全遠距工作。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕隨著遠端與混合工作模式的普及，越來越多職位提供在家工作的機會。美國財經媒體報導，如果你想享受遠端工作的彈性，以下這些可遠端工作年薪可達8萬美元（約新台幣251萬元），能讓你累積財富並維持經濟安全，薪資數據來源為美國勞工統計局（BLS）。

1.產品經理（Product Manager）：中位數年薪約15萬9405美元（約新台幣500萬元）。產品經理參與公司產品的創意、開發與銷售。要找到全遠端工作，通常需要與數位產品的生產與銷售相關。

請繼續往下閱讀...

2.數據科學家：中位數年薪約11萬2590美元（約新台幣353萬元）。數據科學家使用分析工具收集與解讀數據，幫助企業決策。此類工作多數可轉為遠端完成。

3.網頁開發與數位設計師：中位數年薪約9萬5380美元（約新台幣299萬元）。負責網站與應用程式的使用者體驗（UX/UI），幫助企業建立線上聲譽與客戶群，多數工作可在家完成。

4.軟體開發工程師：中位數年薪約13萬1450美元（約新台幣412萬元）。負責電腦應用程式後端建置與維護，薪資略高於UX/UI工程師，多數可遠端工作。

5.醫學作家（Medical Writer）：中位數年薪約8萬364美元（約新台幣252萬元）。專注醫療與健康領域，將專業資訊轉化為易懂內容，可為公司或自由接案在家完成。

6.註冊護士（Registered Nurse）：中位數年薪約9萬3600美元（約新台幣294萬元）。部分專科如精神科可透過遠距醫療提供診療，適合遠端工作。

7.行銷總監（Marketing Director）：中位數年薪約10萬4448美元（約新台幣328萬元）。雖可能需偶爾出差，但主要工作可線上完成，需求持續增長。

8.雲端解決方案架構師（Cloud Solutions Architect）：中位數年薪約15萬241美元（約新台幣471萬元）。管理公司雲端資料庫並開發雲端解決方案，提高工作效率與目標達成。

9.醫療服務管理者（Health Services Manager）：中位數年薪約11萬7960美元（約新台幣370萬元）。負責醫療機構的業務協調與管理，部分工作可在家完成。

10.資安分析師：中位數年薪約12萬4910美元（約新台幣392萬元）。規劃與監控公司網路安全措施，若設備齊全，可遠端完成工作。

11.特效藝術家/動畫師（Special Effects Artists/Animators）：中位數年薪約9萬9800美元（約新台幣313萬元）。具影片剪輯與動畫技能的人，可遠端工作並獲得高薪。

12.資訊系統/電腦經理（Computer/Information Systems Manager）：中位數年薪約17萬1200美元（約新台幣537萬元）。監督公司電腦相關業務，需學歷與經驗，多數可遠端工作。

13.業務經理（Sales Manager）：中位數年薪約13萬8060美元（約新台幣433萬元）。資格需求依職位不同，有些需學位、有些重視經驗，大部分工作可遠端完成。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法