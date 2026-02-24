證交所通過基米創新板上市案 國內最大商業基因定序公司

基米獲證交所董事會通過創新板上市。圖右為基米董事長周孟賢。（基米提供）

〔記者陳永吉／台北報導〕興櫃基因定序大廠基龍米克斯（以下簡稱基米，股票代碼：4195）今（24）日獲證交所董事會通過創新板上市案，主辦承銷商為台中銀證券。

基米成立於2001年，為前中研院水稻基因體中心主持人周德源博士與現任董事長周孟賢父子共同創辦。周德源是國內基因體研究第一人，帶領的實驗室團隊曾參與「國際水稻基因體定序計畫」，並完成水稻第五條染色體定序，協助建構水稻的基因體圖譜，對台灣農業生技寫下里程碑，也為解決全球糧食問題做出巨大貢獻。當年在國際水稻基因定序成果發表會上，中華民國國旗與歐美日等大國並列，自此奠定了台灣在分子生物及遺傳學的國際競爭力與地位。

基米目前不僅是國內最大的商業基因定序公司，更成功跨足臨床檢測、核酸、新藥開發、CDMO及儀器代理等多元領域，並且進軍海外市場，同時與國際大廠Illumina、Thermo Fisher等保持密切合作與交流，共同打造亞太基因定序中心，建立台灣基因資料庫，持續強化公司的國際競爭力。

基米目前實收資本額7.24億元，去年合併營收7.08億元，創歷史新高，年增36.86%。展望今年，隨著新客戶、新服務的加入，以及海外市場貢獻度的提升，基米樂觀看待全年營運表現，並以追求獲利為目標。

基米進一步表示，旗下各事業體將穩健成長。其中，儀器部門已接獲來自學研及生技客戶的訂單，今年將積極爭取半導體電子廠客戶訂單；在次世代定序與臨床檢測業務方面，由於取得多達10項的LDTs認證項目，將提供與健保補助方向一致的多面向檢測選擇，並結合既有的檢測服務擴大推廣，今年來臨床檢測業務的貢獻將會大幅成長。

