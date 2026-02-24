鈺齊去年將配發5.1元現金股利 配息率約84.3％

戶外鞋代工大廠鈺齊國際（9802）今天董事會決議2025年下半年度盈餘分配案，每股將配發現金股利3.1元，2025全年度每股共計將配發5.1元現金股利，維持與2024年相同的發放金額，全年配息率約達84.3%。（取自鈺齊官網）

〔記者楊雅民／台北報導〕戶外鞋代工大廠鈺齊國際（9802）今天董事會決議2025年下半年度盈餘分配案，每股將配發現金股利3.1元，2025全年度每股共計將配發5.1元現金股利，維持與2024年相同的發放金額，全年配息率約達84.3%。

鈺齊2025年上半年之盈餘分配，經2025年11月6日董事會決議，每股配發現金股利2元，除息交易日為 2026 年3月16日，除息基準日為2026年3月22日，現金股利預計於2026年4月16日完成發放作業。

鈺齊為落實即時與全體股東共享營運成果之承諾，並彰顯集團健全的財務結構與卓越的資金運籌能力，自2020年度起即採取每半年配發股利的穩健政策，實踐為長期投資大眾創造穩定收益與長期價值的承諾。

