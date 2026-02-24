和泰集團啟動「AI First」最高戰略 拚25連霸

和泰（2207）汽車總經理蘇純興（左）今天表示，今年車市預期將比去年活絡，和泰集團將以「AI First」視為轉型的最高戰略，啟動全域佈局，打造完整的移動智慧生活和生態，以AI重新定義台灣的移動服務。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕和泰（2207）汽車總經理蘇純興今天表示，今年車市預期將比去年活絡，和泰集團將以「AI First」視為轉型的最高戰略，啟動全域佈局，打造完整的移動智慧生活和生態，以AI重新定義台灣的移動服務。

蘇純興表示，台灣經濟在半導體跟AI應用的強勁需求帶動下，相關產業的出口持續成長，受惠於美國對台關稅政策明朗化，購車貨物稅減徵政策延續與需求回補的雙重的推動下，今年車市總市場可望上看44萬輛，較去年成長逾6%。

請繼續往下閱讀...

和泰汽車代理的TOYOTA、LEXUS、HINO三品牌年銷量合計將挑戰合計16.5萬輛，年增約3%，市佔率37.5%的目標，其中TOYOTA今年銷量目標13萬輛、LEXUS銷量目標為2萬8500輛、HINO商用車年銷量將達6600輛。

和泰汽車去年已蟬聯台灣車市24年冠軍，今年1月即祭出重量級中大型休旅車RAV4大改款搶市，目前接單量已逾1萬輛，預計第2季會再導入Toyota Corolla 60週年特仕車。

豪華車品牌LEXUS今年將導入LC 500 Final Edition和LC 500 Convertible Final Edition頂級敞篷車，建議售價分別為652萬元和704萬元；2026年式UX 300h也將上市，導入豪華版與F Sport Design版等車型。

商用車TOYOTA Granvia也將在第2季推出，8人座車型將新增TSS系統。

轉投資小金雞車美仕將投入大型商用車領域，研發行車安全與輔助系統及車聯網車隊管理與設備升級，同時加速海外市場拓展。除了既有的中東、日本和北美市場，將展開「大南方計劃」開拓印度、澳洲、巴西、南非等新市場。

和泰集團各大平台服務今年持續進化，展現 MaaS 事業的成長動能，打造完整的移動服務生態。

「去趣」旅遊規劃APP日文版即將上線，透過日本在地經營，建立品牌心佔率；yoxi導入全新數位平板，提供多元金流支付；iRent開放海外旅客預約租車，打造安心便利的共享用車環境。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法