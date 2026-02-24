欣興新任董事長出爐！由聯電共同總經理簡山傑接任

聯電共同總經理簡山傑出任欣興董事長。（取自官網）

〔記者卓怡君／台北報導〕IC載板龍頭欣興（3037）今日召開董事會，由於前任董事長曾子章退休，董事會決議由聯電（2303）共同總經理簡山傑擔任欣興董事長，另外集團策略長也由簡山傑接任。

簡山傑現為聯電共同總經理，負責聯電在核心製造和技術方面的研發和營運，擁有逾30年的半導體研發經驗，於1989年加入聯電，多年來曾領導公司內多個不同部門，涵蓋先進技術開發、特殊技術開發、客戶工程、技術移轉暨開發、矽智財與設計支援、企業行銷等，並於現任職務之前，曾任聯電資深副總。在他多年的職涯中，曾發表21篇科技論文，並擁有176項全球半導體相關專利。 於1998年獲經濟部頒發的國家創新獎，並於2001年獲頒國家傑出經理獎。

欣興隸屬於聯電集團，欣興表示，因前任董事長曾子章屆齡退休、進行世代交替，感謝曾子章將欣興帶領至全球第一，聯電是欣興長期主要股東，支持任何對公司有正面助益的經營團隊調整，致力現有經營團隊順利傳承。

