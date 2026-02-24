勞動部發布「企業防制強迫勞動參考指引」 助企業接軌國際公平招募

勞動部今（24）日發布「企業防制強迫勞動參考指引」，將ILO的11項「強迫勞動指標」，製作成「同心圓概念圖」。（勞動部提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕勞動部今（24）日發布「企業防制強迫勞動參考指引」，因應國際供應鏈對防制強迫勞動及公平招募原則的重視，協助我國企業進行風險辨識並降低企業營運風險。勞動力發展署署長黃齡玉指出，此指引仍屬「軟法（Soft Law）」性質，以鼓勵、勸導及輔導為主，將優先針對電子業、紡織業、汽車零組件及自行車業進行宣導。未來將朝向修法方向發展，也再次提醒事業單位，這是企業進入國際市場的「人權門票」與基本配備。

黃齡玉表示，今日發布的強迫勞動指引，是將國際勞工組織（ILO）「11項強迫勞動指標」轉化為可操作的實務工具，透過「五大構面」建立循序漸進的行動架構，搭配「四大核心工具」引導企業從自身管理擴及供應鏈，逐步檢視現況、規劃改善方向，提升因應國際規範的準備度。

勞動部說明，該指引將ILO的11項「強迫勞動指標」，製作成「同心圓概念圖」，轉化為易懂的說明，協助企業更容易操作，該概念圖透過核心層為「抵債勞務」、內層為「控制手段」、中層為「剝削現象」及外層的「威嚇手段」，解析指標內涵及關聯性。

其次，指引的「強迫勞動風險自我評估表」則對應《勞動基準法》及《就業服務法》等相關法令，引導企業識別現況、規劃改善時程並修訂內部管理規定，另外也提供「主要國際行為準則之稽核標準與流程」，說明國際主要稽核標準（如RBA、SA8000、SMETA等）的重點範疇與驗證流程，最後指引包含「QA問答集」，協助企業快速理解防制強迫勞動與公平招募原則的實務應用。

除了發布指引，「公平招募」也是要落實的工作，除了強化仲介評鑑機制，落實「公平招募」內涵，也須逐步落實「海外招募零付費」。但考量雇主若須負擔招募費用負擔將加重，勞動部也將持續優化直聘流程，也預期直聘的需求將明顯提高。至於入台後的服務費部分，未來也將在法規上具體落實「有服務才收費」，並禁止超收濫收。

黃玲玉指出，指引發布後，將針對相關產業，展開宣導、教育訓練甚至入場輔導，將分階段，從大型業者開始推動。雖然近日因美國關稅遭大法官宣告違憲，導致台美對等關稅協議生變，原先協議中要求3年內落實製造業與漁撈業公平招募，黃玲玉強調，落實公平招募或是防止強迫勞動，原本就是勞動部一貫的政策方向，且台灣主要的貿易對手國都已經在落實、禁止強迫勞動產品，如果台灣不落實，將來拿不到入場券。

勞動部強調，防制強迫勞動與落實公平招募原則，不僅有助於保障勞工權益，更是企業維持國際競爭力與永續經營的重要關鍵。未來將持續透過跨部會宣導及入場輔導等行政支援措施，協助企業在保護勞工權益的同時，同步提升企業形象與在全球永續供應鏈中的長期競爭地位。

