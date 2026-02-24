開工日奪ETF成交王！009816爆紅 財經專家曝2類人適合買！

凱基台灣TOP 50 ETF基金（009816），剛掛牌上市沒多久就引發投資圈熱議。（資料照，凱基投信提供）

〔即時新聞／綜合報導〕被稱為「不配息的0050」的凱基台灣TOP 50 ETF基金（009816），才剛掛牌上市沒多久就引發投資圈熱議。財經專家陳重銘表示，這檔ETF很適合上班族和想幫小孩存股的家長去買。

009816自本月3日掛牌後，以「股息自動再投入」特色吸引資金搶進，昨天（23日）開工首日成交量爆衝，奪ETF與台股成交王。「不敗教主」陳重銘在臉書發文指出，009816他先前就已經分享過很多次，價格便宜，適合幫小孩存股，也適合上班族定期定額買進。

請繼續往下閱讀...

陳重銘接著說，009816特點是不配息，股息會自動滾進淨值，投資人不用煩惱股利要繳所得稅，而且009816經理費是全台最低的0.07%，更適合長期投資。

至於有網友提出疑慮，認為009816才剛上市需要觀望一下，陳重銘直言，ETF並不是一家公司，而是持有一籃子的公司，只要它持有的公司都是老牌的績優股，就算才剛上市，也不會有什麼問題。他進一步說明，009816持有台灣前50強企業，例如台積電、鴻海、聯發科等等，在挑選ETF時，要看的是它的成分股，而不是上市時間。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法