巨有去年營收創新高 全年EPS 2.06元

〔記者卓怡君／台北報導〕ASIC（特殊應用晶片）設計服務公司巨有科技（8227）今日公布去年第四季度財務報告，受惠於高階製程NRE專案數量持續增加，去年第四季營收4.15億元，創下單季次高紀錄，季減10.2%，年增107.1%；營業毛利為0.65億元，毛利率為15.6%，較上一季減少3.7個百分點，並較去年同期減少13.7個百分點，主因為高階製程新接專案導入初期的產品組合調整；營業利益為0.17億元，營業利益率為4.0%，較上一季減少6.0個百分點，並較去年同期減少5.1個百分點；營業外淨收入為0.15億元；稅後淨利為0.26億元，單季每股稅後盈餘為0.66元。

巨有去年營收13.49億元，創下歷史新高紀錄，年增97.8%；營業毛利為2.63億元，毛利率為19.5 %，年減8.8個百分點，營業利益為0.98億元，營業利益率為7.2%，年增1.2個百分點；營業外淨收入為0.10億元；稅後淨利為0.81億元，全年度每股稅後盈餘為2.06元。

此外，今日董事會亦通過盈餘分配案，決議分派股東現金股利每股1.7元。

展望後市，巨有科技表示，將持續聚焦於大型與邊緣人工智慧（AI、Edge AI）、高效能運算（HPC）與高速介面（SerDes）等應用領域，並透過與新思科技合作之 IP OEM Program，提供 12nm 以下先進製程的高速介面矽智財（IP）解決方案，以滿足客戶多元化產品應用需求。公司在去年已承接逾百件的高階製程 NRE 專案，預期在上半年度逐步發酵轉入量產（MP），隨著 12nm 以下先進製程專案的營收占比已超過七成，產品組合持續優化，為公司營運結構與獲利能力奠定穩健的基礎，巨有科技對於新年度整體營運展望樂觀、成長動能續強。

