中龍鋼鐵開春祈福 總經理梁乃文：美對台關稅帶動傳產回穩

中龍鋼鐵總經理梁乃文（前）帶領團隊進行開春祈福。（中龍提供）

〔記者黃旭磊／台中報導〕中龍鋼鐵舉辦馬年新春祈福典禮，中龍總經理梁乃文、生產部門副總經理洪正雄及中龍企業工會理事長趙敏志焚香，與部門主管及工會理監事一同祈求營運昌隆，梁乃文強調，美國對台對等關稅落實，這項利多將帶動下游傳統產業製造業回穩。

中龍鋼鐵位於台中龍井為中鋼集團子公司，原董事長呂紹榮在今年1月31日退休卸任，董事會推舉董事、總經理梁乃文代行董事長職務，經營團隊今天（24日）舉辦新春祈福，由梁乃文擔任主典官，生產部門副總經理洪正雄及中龍企業工會趙敏志理事長擔任陪典官，與公司經理部門、各單位主管及工會理監事等焚香祈福，祈求馬年營運昌隆、平安順遂。

梁乃文指出，景氣外在挑戰隨美國對台對等關稅落實，逐步化解疑慮，這項利多將帶動下游傳統產業製造業回穩，市場動能轉趨積極，反映在市場面上，今年1、2月份鋼價接連調漲，顯示鋼市正朝向正向、健康軌道發展。

梁乃文強調，「深冬已過，景氣回溫」，中龍準備迎接新一輪成長，隨著鋼鐵市場不利因素逐漸消弭，今年首季鋼價已現漲勢，將全力把握景氣回溫契機。

中龍鋼鐵1號高爐大修，去年7月竣工開爐，當時中鋼董事長黃建智、中鋼公司總經理陳守道及中鋼企業工會理事長陳春生，特地從高雄北上至廠區祈福。

中龍企業工會理事長趙敏志說，景氣迎來轉機，勞資將持續緊密配合，讓新年「好運加馬」、「神馬都好」，公司能賺錢，同仁有產銷。

