工會互槓？泰博科技700員工憂生計 兩地自主集結喊「勞資合作、共創雙贏」

泰博工會秘書長汪英達昨與6位移工在新北市府訴求凍結資方移工配額，但今天有同樣是工會幹部、成員的現任員工集結發聲，說工會應由在職的基層員工組成，而非由少數外部人士操控。（記者黃政嘉攝）

〔記者黃政嘉／新北報導〕上市生技業者泰博科技公司7名移工被公司解雇，泰博工會秘書長汪英達昨與其中6位被解雇移工到新北市府前抗議，訴求凍結資方移工配額，盼資方守法、協商，但泰博科技的新北五股廠、桃園南崁廠今午有另一派員工發聲，逾700位現職員工於午休時間在兩地自發集結，抗議汪英達與離職員工相關抗議行動有損公司聲譽，甚至影響公司營運與員工生計，他們今喊出「勞資合作、共創雙贏」，要昨天抗議方停止侵害企業與勞工的共同利益。

泰博工會會員盧先生表示，今天五股廠約有500位現職員工集結，包括本國與外國移工，其中102位員工為今年2月4日加入工會，針對昨天汪英達與6位移工在新北市府訴求凍結資方移工配額，他強調，泰博科技企業工會應由在職的基層員工組成，而非由少數外部人士操控，汪英達從來非公司員工，其他7位被公司解雇員工也是因為影響工廠宿舍安寧而違反公司規定。

工會理事之一的Susi表示，「沒有公司就沒有工會，我們追求合理的制度，但絕不容許工會淪為外部人士打擊企業商譽」，對第一線面對國外客戶的員工來說，客戶關心的是公司是否穩定可靠，看到有未經多數會員充分授權的對外行為，甚至可能被外界解讀為影響公司商譽與外銷合作時，她無法當作與自己無關，她說，汪英達已遭解除工會職務，罷免掉的6個幹部皆非本工會合法代表，沒有任何資格再以工會名義對外發聲或作出評論。

泰博科技的新北五股廠、桃園南崁廠今午有逾700位現職員工集結，抗議汪英達與離職員工相關抗議行動有損公司聲譽，影響公司營運與員工生計。（記者黃政嘉攝）

泰博科技國外業務Jonny表示，汪英達向國外客戶發送虛假的罷工訊息與抗議圖片，已讓部分長期合作客戶下單趨於保守，新案也因此暫緩，影響公司營收與同仁生計。

泰博科技菲律賓籍移工Joana表示，公司聘僱外籍勞工近 20 年，從未有因為懷孕或結婚而解僱員工的情況，關於宿舍宵禁11 點是簽約時就同意的規定，是為了保障人身安全，而非限制自由。

在2廠集結發聲的員工向勞動部、新北市府、桃園市府呼籲，工會本質在保障多數會員，請主管機關正視「事實規模」，回歸法理，承認經合法改選的新任理監事，停止接收內容不實的檢舉，避免因少數被操弄的個案，損害整體產業的招募配額與外銷信譽。

