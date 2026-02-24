大立光2025年下半年配息52元 全年配80元

大立光2025年合計配息80元。（資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕光學鏡頭龍頭廠大立光（3008）今日董事會正式通過去年（2025）財報，去年稅後淨利為212.75億元，每股稅後盈餘（EPS）為159.41元，並公告去年下半年擬配現金股利每股52元，全年合計配80元，配息率為50.2%，從2020年至今都維持約5成水準。

大立光公告，2025年營收為611.48億元、年增3%，毛利率50.43%，稅後淨利212.75億元、年減18%，每股稅後盈餘（EPS）為159.41元；去年下半年（7月至12月）擬配現金股利52元，配發總金額為68.02億元，除息基準日為3月26日，最後過戶日則為3月21日，現金股利發放日期為4月16日。

展望營運，大立光董事長林恩平日前於法說會中指出，首季是光學產業傳統淡季，元月、2月拉貨動能將逐漸減弱，今年潛望式鏡頭今年未見升級，可變光圈鏡頭規格還沒確定、估第三季將出貨，薄型手機因客戶銷量不好，各品牌發售意願有受影響，折疊機則要等年底，最終拉貨動能要看客戶銷售成績而定。

