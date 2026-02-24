中國將20家日企列出口管制黑名單 日本強烈抗議

對於中國商務部今天將日本20家企業和機構列入出口管制管控名單，日本政府提出強烈抗議，並要求中方應立即撤回該措施。（美聯社）

〔駐日特派員林翠儀／東京24日報導〕對於中國商務部今天將日本20家企業和機構列入出口管制管控名單，日本政府提出強烈抗議，並要求中方應立即撤回該措施。對於管制內容是否包含稀土，日本官房副長官佐藤啟表示，內容仍存在許多不明確之處，將對內容與影響進行詳細評估，並採取必要對策。

被列入出口管控名單的日本企業和機構，包括三菱重工集團旗下的公司、防衛大學和日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）等20家，理由為涉嫌「參與提升日本軍事實力」。

另外，還有日本20家企業與團體列入涉及軍民兩用物項的「關注名單」，要求出口時須取得特別許可。名單中包括SUBARU（速霸陸）、ENEOS（日本能源）、TDK以及東京科學大學等。

日本官房副長官佐藤啓，24日下午在記者會中，對於中方此項措施表示「絕不可接受，極為遺憾」，並透露日本已向中方強烈抗議並要求撤回該措施。

另外，日本外務省方面已分別由外務省亞洲大洋洲局長金井正彰，以及經濟產業省與日本駐中國大使館的幹部等向中方提出抗議。

日本首相高市早苗去年10月上任後，中方即藉由各種理由向日方施壓，尤其在高市於國會答辯談及「台灣有事可能構成日本存亡危機事態」之後，更加大經濟施壓力道，其中就是以管控對日出口軍民兩用物項為由，對日本進行實質的稀土出口管制，不過在日本成功試採南鳥島深海稀土泥之後，一度傳出中方鬆綁，然而今天又公布20家日企黑名單。

對於中國可能再度打出「稀土牌」，日本已有所準備。G7貿易部長今天舉行線上會議，各國針對中國加強稀土出口限制的動向，討論了供應來源多元化合作。日本經濟產業相赤澤亮正與G7閣僚交換意見，他表示，建立替代供應來源是當務之急，今後將持續建設性參與與志同道合國家的討論。

另外，財務相片山皐月上月在G7財長會議中，也與各國財長協商，並就加速降低對中國依賴達成共識。

