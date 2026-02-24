聯發紡織優化資本結構 決議現金減資25％

總經理王豐岳（左2）表示，董事會已通過辦理現金減資案，決議減資幅度為25%。（證交所提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕聯發紡織（1459）今日召開重大訊息說明記者會，總經理王豐岳表示，董事會已通過辦理現金減資案，決議減資幅度為25%，此舉主要為優化資本結構、提升股東權益報酬率，在資金充裕與財務體質穩健的前提下，透過退還現金並縮減流通在外股數，改善每股指標，強化資本配置效率 。

依公司說明，本次現金減資金額約為8.97億元，預計消除股份約0.897億股，每股將退還現金約2.5元；減資完成後，實收資本額將降至約26.89億元。王豐岳說，相關減資案後續將提請股東常會決議，並於主管機關核准後，另行訂定減資基準日及換發股票基準日等作業時程，確保股東權益。

王豐岳強調，現金減資屬於公司長期財務策略的一環，截至2025年12月31日，公司保留盈餘約3.25億元，可用現金約6.23億元，負債比率已降至約3.96%，整體財務結構維持低槓桿、資金水位充裕，具備進行資本結構調整的條件。

公司指出，透過現金減資退還股東股款，除可直接回饋股東外，也將同步減少流通在外股數，有助提升每股盈餘（EPS）與每股淨值（BVPS），進而改善股東權益報酬率。聯發紡織表示，在既有營運規模與現金流穩定的情況下，本次減資不會對公司財務與業務正常運作造成影響，反而有助於提升整體資本效率。

展望後續資金調度，王豐岳提到，預計今年下半隨著可運用資金到位並結合子公司資金匯回，整體可動用資金規模可達約11億元，流動性維持在相對充裕水準。王豐岳認為，在資金動能無虞的前提下進行現金減資，有助於強化財務結構彈性，也為後續營運與資本運用保留更大空間。

