精明的退休族都在「這裡」購買黃金 外媒曝關鍵優勢

對於退休族來說，在Costco購買黃金，其便利性、價格優勢與現金回饋方案極具吸引力。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕黃金持續受到青睞，因為市場波動依舊，地緣政治緊張局勢存在，而通膨問題仍讓許多家庭憂心。美國財經媒體指出，退休族再次尋找保護財富的方法，而意想不到的是，他們轉向的購買地點竟是Costco。這看似奇特的組合，對於希望保護資產、維持無壓退休生活的退休族來說，其便利性、價格優勢與現金回饋方案極具吸引力。

報導指，Costco已悄悄成為購買實物黃金的熱門地點之一。其販售1盎司、24K黃金條，來自知名煉金廠，例如PAMP Suisse和Rand Refinery。

由於Costco採取低利潤經營模式，其貴金屬溢價與大型線上貴金屬交易商相比一直具有競爭力。對於購買高價值黃金條的人來說，這個差距非常重要。

另一個優勢是信任度。Costco擁有品質管控與顧客滿意度的良好聲譽。對於可能對線上不熟悉的黃金商感到猶豫的退休族而言，在知名零售商購買可增加信心。

報導分析，為什麼退休族要將黃金納入投資組合？退休族通常從財富累積轉向財富保全。這意味著降低容易大幅波動的資產比例，同時增加能提供穩定性的資產持有量。

黃金符合這個策略的原因有幾點，它是實物資產、全球認可、且不依賴單一公司的收益表現。與債券或配息股票不同，黃金也不存在違約風險。理財規劃師通常建議在多元化投資組合中，適度配置黃金，比例約為5%至10%，視風險承受能力而定。對於擔心市場下跌或貨幣風險的人來說，即使是少量持有，也能帶來心理安慰與投資組合平衡。

