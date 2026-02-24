圖靈爭奪經營權 優盛2公告「有文章」

圖靈爭搶優盛經營權，劍指佑全藥局。圖左一為優盛董事長劉志平。（資料照）

〔記者陳永吉／特稿〕圖靈兩檔私募基金從去年開始默默吃進優盛（4121）持股，截至2月4日已持有優盛股權7.78%，爭奪經營權來勢洶洶，不過看昨天優盛的兩個公告，似乎已準備好防禦策略。

優盛最大的題材，是它持有全台第三大藥局通路—佑全藥局（6929）46.5%股權，加上優盛去年股價多數時間在每股淨值之下，因此成為圖靈覬覦的標的，昨天優盛公告預計處分佑全7000張持股，一旦確定處分，持股比重將降至31%左右，會降低優盛的「原罪」。

請繼續往下閱讀...

此外優盛昨也公告，董事長劉志平不再兼任總經理，改由財務部副總張淑娟出任總經理，而根據規定，若公司董事長與總經理為同一人，則該公司的獨董席次至少要四席以上，因此目前優盛獨董就有四席，若劉志平不兼任總經理，則今年董事改選，優盛董事會獨董席次可降為三席，減少市場派操作的空間。

目前檯面上優盛公司派可掌握的股權約在25%左右、市場派約8%，還存有落差，今年優盛股東會董事改選，關鍵可能還在委託書通路商動向，所以這場經營權之爭，還有得打。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法