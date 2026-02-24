美國關稅生變 法人：投資環境仍有利風險資產

美國最高法院裁定，總統川普援引「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）加徵關稅違法。（歐新社）

〔記者吳欣恬／台北報導〕美國最高法院裁定，總統川普援引「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）加徵關稅違法，川普隨後簽署行政命令，依美國122條款對全球統一開徵15%疊加關稅。不過，法人對對2026年的整體展望仍維持樂觀，更進一步認為，投資環境仍有利於風險資產，偏好評價具吸引力的非美股票、小型股，以及美國周期性產業。

景順首席全球市場策略師Brian Levitt指出，儘管IEEPA課稅權限遭否決，美國整體關稅水準短期內仍難大幅下滑，因其他法規仍賦予總統廣泛關稅權限，過去基於IEEPA的關稅措施可能改以其他法律重啟。由於市場早已普遍預期裁決結果，市場反應也可能將快速淡化。

請繼續往下閱讀...

不過，雖然仍有多項法律途徑可重新施加IEEPA類型的關稅，實際執行可能不如想像順利。已繳IEEPA關稅的企業或將提出退款訴訟，目前已有近千家公司表態；而美國財政部2025年每月收取約200億美元IEEPA關稅，未來一旦啟動退款，程序勢必複雜且漫長，包括如何認定退款對象與金額等，都將成為挑戰。

此外，受影響國家可能尋求重新談判貿易協議，使原本已逐步穩定的全球關稅環境再添變數。部分賦予總統關稅權限的法規從未被使用過，未來也可能引發新一輪訴訟。

由於仍有多項法律途徑可維持現行關稅，即便法源可能轉換，美國關稅水準看似仍將維持高檔。不過，全球經濟與金融市場近年已展現對美國長期高關稅環境的承受力。

Brian Levitt表示，全球財政與貨幣政策持續寬鬆、AI 帶動的大規模投資推升生產力及推動經濟成長，加上家庭與企業槓桿水準不高，均為市場前景帶來支撐，對2026年的整體展望維持樂觀。

雖然整體市場前景仍具吸引力，但未來波動可能升高，因市場需消化一連串後續事件；然而，最高法院裁決後的環境與裁決前相比，並無本質上的重大差異。目前的投資環境仍有利於風險資產，偏好評價具吸引力的非美股票、小型股，以及美國周期性產業。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法