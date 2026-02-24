76歲仍開Uber深夜出車賺錢 阿北不敢退休悲吐殘酷現實

隨著高齡化時代來臨，突如其來的疾病，容易讓老年生活陷入困境。（示意圖，法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕隨著超高齡化時代來臨，老年貧窮備受重視。美國一名76歲阿北，為癌妻變賣車子、抵押房子，燒光退休金和債務纏身仍不屈服。他原本想退休安享晚年，卻被迫在疫情期間重返工作，即使高齡身患攝護腺癌與心臟疾病，他仍在拼命駕駛Uber，夜晚出車賺錢，希望留一些財產給孩子，並且保持自立生活。

《商業內幕》報導，住在紐澤西、現年76歲的Jeff Mason回憶，他10歲那年就開始賺外快，負責鏟雪、修剪草坪，一個草坪只收25美分（約新台幣8元），也曾在農產品市場打工、洗碗，還做零售工作。

請繼續往下閱讀...

Jeff Mason的父親有一家建築公司，他在暑假幫忙，從勞工做起，後來加入工程隊，學會操作大型設備與卡車，參與橋樑與高速公路建設，也做過污水處理設施，後來進入管理，負責估算與專案管理，主要是倉庫與裝卸碼頭工程。

婚後，妻子一直以來是全職家庭主婦，但在最小的女兒搬出去後，她想找點事做，於是一家環境檢測公司上班。不到一年，妻子開始腹痛，去看了幾次醫生，醫生認為是膽囊問題，她第一次動手術，住院幾天。幾個月後，帳單陸續寄來。

之後，妻子胸口出現腫塊，確定罹患乳癌。然而，她要接受乳房手術時，醫院卻直接表示保險無法理賠，因為付不起費用，她隔天就被送回家。妻子在接受癌症治療時，因當時尚未有《平價醫療法案》（Affordable Care Act）保障，保險公司拒絕理賠。

兩人不得不變賣車、再抵押房子，甚至清空退休金和積蓄支付醫療費。僅一次住院手術與後續治療費用就高達約30萬美元。他說「那段時間，妻子第一次流下眼淚，我每天都在努力找辦法應付帳單。」

那時他們的信用很差，花了好長時間才辦到信用卡。後來車子壞了，沒沒辦法上下班，只好買了一輛便宜的摩托車，用來在工地騎車上下班。Jeff Mason平常工作日每天工作12小時，週六也要工作半天，幾乎每個週日晚上都要加班，他還兼職做其他工作。兩人生活非常節儉，幾乎不花錢，妻子不去理髮店，也不買化妝品。

不幸的是，Jeff Mason也被診斷出患有攝護腺癌，也做過幾次心臟手術，不過他決定放寬開支，不再那麼在意存錢。退休後，他原本打算享受安穩生活，但疫情期間，他意識到需要額外收入以維持生活品質。

如今，他夜晚和週末駕駛Uber，每週收入從幾百到上千美元不等，成功減輕了金錢焦慮。他表示，開車也帶來心理滿足，「夜晚的孤獨感讓我冷靜，也能遇到各種有趣的人。」儘管身體狀況仍受攝護腺癌與心臟手術影響，Mason說「我想留一些財產給孩子，但最重要的是能保持自立生活。」他表示，面對高齡和日益昂貴的生活費，他努力對未來仍不過度擔心，並依靠自己的努力與家人的支持持續前行。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法