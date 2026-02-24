晶片製造仰賴台積電 外媒：美國所做微不足道 台灣拉大領先

儘管台積電在亞利桑那州的新計畫規模龐大，但在產量和技術方面仍落後於其台灣工廠。（示意圖，歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕蘋果正努力將更多生產環節轉移到美國，包括晶片製造和Mac mini組裝，但此進展卻緩慢。美媒報導，將蘋果公司更多生產和組裝環節遷回美國的壓力越來越大。然而，即便投資6000億美元，與全球晶片供應鏈相比，在美國所能做的也微不足道。

《華爾街日報》獲得特別許可，得以參觀蘋果公司在美國的多個工廠，了解其供應鏈回流計畫。首席營運長薩比赫·汗等高管參觀了台積電亞利桑那州工廠、富士康休斯頓工廠等。台積電正在建設該廠區，計劃投資1650億美元建設六座晶片工廠及其他設施，使其成為美國最大的建設項目之一。

在川普政府的壓力下，蘋果去年承諾在未來四年內向美國投資6000億美元。這項投資大部分與製造業無關，而是涵蓋了在美國的所有支出，包括數萬名蘋果員工和零售人員的薪資。

但蘋果全球採購主管表示，這項承諾也包括蘋果今年計畫從台積電亞利桑那工廠採購超過1億顆晶片；「我們正在盡可能地採購這家工廠的產量」，他指的是這家晶片製造廠。相對於全球晶片供應鏈而言，蘋果的採購量並不算大。而且，蘋果從該工廠的採購量僅佔其晶片總需求的一小部分。

美國半導體供應鏈的重建競賽根源於美中兩國圍繞台灣問題的緊張關係，世界上絕大多數最先進的晶片都產自台灣。中國威脅控制台灣。從飛彈和戰鬥機到智慧型手機、人工智慧伺服器、家用電器和電動玩具，晶片無所不在。新冠疫情期間，美國人購買新車困難重重，部分原因就是晶片供應中斷。

因此，美國政府施加壓力並提供財政激勵措施來刺激國內建設，而主要晶片買家則推動國內採購，以減少對一個可能被入侵或面臨高關稅、且容易發生大地震的島嶼的依賴。

蘋果公司自行設計晶片，台積電負責生產。蘋果承諾在其晶片設計中採用台積電的尖端技術，這無疑鞏固台積電作為全球晶片製造商的主導地位。這也讓台積電更有信心在每一代晶片生產所需的新工廠投入大量資金。

蘋果公司表示：我們為整個行業所扮演的角色是，通過與台積電合作，我們可以快速地將該製程的產量和良率提升到很高水平。

如果台積電的計畫最終得以實現，其位於亞利桑那州的廠區將建成一座佔地超過2000英畝的工業小鎮。目前，一座晶圓廠已建成並投入生產晶片，第二座將於明年投產，第三座（目前僅為鋼結構框架）將於2030年建成。此後，台積電也計劃再建三座晶圓廠。廠區旁將建有公寓大樓和一家好市多超市。

儘管台積電在亞利桑那州的新計畫規模龐大，但在產量和技術方面仍落後於其台灣工廠。台積電在台灣擁有四座月產超過10萬片晶圓的工廠，以及七座規模較小的工廠；該公司表示，亞利桑那州工廠的產量要等到六座晶圓全部建成後才能達到類似的水平。該公司最先進的晶片產自台灣，如今這些晶片的電晶體尺寸已小至2奈米。

美媒Appleinsider則指出，許多項目都是老生常談，例如位於亞利桑那州的台積電佔地1100英畝的工廠將生產4奈米和5奈米製程晶片。要達到台灣目前每月10萬片晶圓的產量，需要十年時間才能建造並營運六座晶圓廠。

這座耗資1650億美元的工廠從投產之初就已過時。到2030年，它或許能夠生產目前台灣生產的2奈米晶片，但屆時台灣在其他領域也將取得長足進展。

蘋果公司在將業務轉移到中國數十年後，正努力將更多業務遷回美國。將很大一部分業務遷回美國 即使不是不可能，也不現實，但供應鏈多元化至關重要。事實證明，這些努力和投資足以讓蘋果免受現任美國政府的壓制。關稅豁免和較少的審查迄今為止發揮了重要作用，但蘋果並非完全不受行業影響。

